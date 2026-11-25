El Sporting Lisboa abrió las puertas del Estadio José Alvalade para recibir al Manchester United en la Jornada 5 de la Champions League, encuentro que tuvo muchísimas fallas por parte de ambas escuadras, pero que terminó en empate 2-2 tras los 96 minutos que se disputaron.

El equipo de Portugal arrancó muy bien el compromiso y al minuto 30 consiguieron una pena máxima para irse adelante en el marcador, pero Luis Suárez se equivocó desde los 11 pasos y terminó errando la oportunidad de abrir el tablero.

¡Gooooool de los Leones!



Suárez tuvo su revancha desde el manchón para abrir el marcador.@MajolaB@SportingCP 1-0 @ManUtd pic.twitter.com/FofqBYXBl4 — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 25, 2026

Aunque tres minutos después los locales volvieron a mandar un trazo largo al área de Senne Lammens y el portero belga cometió una falta dentro del área que terminó en otra pena máxima para el Sporting, en esta ocasión Luis Suárez realizó un mejor disparo para poner el primer tanto del compromiso.

El conjunto portugués terminó el primer tiempo con la ventaja en el electrónico, pero en el arranque de la segunda mitad los Red Devils lograron equilibrar la balanza gracias a Lisandro Martínez que se cayó dentro del área para conseguir un penalti. Bruno Fernandes cambió la pena máxima por gol.

El buen momento siguió para la escuadra visitante, que al minuto 50 encontró el gol que les dio la ventaja. Bruno Fernandes remató desde fuera del área y gracias a un pedazo de pasto que estaba levantado consiguió que la trayectoria de la esférica cambiara para el segundo tanto del equipo inglés.

Los Red Devils se pusieron arriba en el marcador y atrasaron sus filas para mantener su gol de diferencia; sin embargo, Senne Lammens se equivocó al momento de saltar por una pelota, dejó viva la esférica dentro del área y Luis Suárez aprovechó para rematar de chilena para empatar el partido.

El Manchester United consiguió aumentar la ventaja con una anotación en un tiro de esquina, pero el árbitro fue a revisar la jugada al VAR y marcó una falta sobre el portero del Sporting, por lo que la anotación fue anulada.

El equipo de Portugal está en el noveno puesto de la tabla general con 10 unidades, mientras que el Manchester United es el decimonoveno lugar con siete puntos acumulados.

DCO