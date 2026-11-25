Los Bills chocan ante los Chiefs en el juego estelar del Día de Acción de Gracias en la NFL

El juego principal de Día de Acción de Gracias de la NFL no puede ser mejor. Unos enrachados Kansas City Chiefs se enfrentan a los Buffalo Bills, líderes de la AFC, en un choque que se está convirtiéndose en un clásico instantáneo gracias a los mariscales de campo Josh Allen y Patrick Mahomes. Desde que se adueñaron de la titularidad en sus equipos respectivos, la serie está 5-5, pero Kansas ha ganado sus cuatro enfrentamientos en postemporada.

Los Chiefs visitan a Buffalo en la más reciente edición de una de las mejores rivalidades actuales de la NFL. Los equipos se han enfrentado nueve veces desde enero de 2021, incluidos dos partidos de playoffs divisionales y dos finales de la AFC, ambas series ganadas por Mahomes, quien tiene tomada la medida de Allen y Bills en playoffs.

Taking a look at some past matchups with the Bills ⏪ pic.twitter.com/qbX72ZQO62 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 25, 2026

¿Dónde ver el juego Bills vs Chiefs de Acción de Gracias de la NFL?

El juego entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, duelo estelar del Día de Acción de Gracias de la NFL, inicia este jueves 26 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX ONE.

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Así llegan Bills y Chiefs a su duelo

Los Bills, de la mano de Josh Allen, llegan con el mejor récord la Conferencia Americana con 9-1 y tienen racha de seis triunfos consecutivos. Su única derrota fue el 4 de octubre ante los New England Patriots.

Los Jefes llegan con dos victorias al hilo y sus únicas dos derrotas fueron ante equipos contendientes como Seattle y Denver. En su ultima presentación, una victoria por 34-7 ante Arizona, Mahomes lanzó para 324 yardas y tres touchdowns en poco más de tres cuartos.

Además que Travis Kelce atrapó seis pases para 74 yardas y dos de las anotaciones; Emmett Johnson corrió para 105 yardas y anotó por cuarto partido consecutivo, supliendo de manera admirable a Kenneth Walker III, quien podría regresar esta semana tras una lesión en la ingle que lo ha dejado fuera los últimos dos partidos.

Con un triunfo ante los Bills, los Jefes podrían recuperar el primer lugar de la AFC Oeste, pero para ello necesitan además que los Broncos pierdan ante Steelers.

En el plano general, Chiefs y Bills se han enfrentado en 58 ocasiones, con 31 triunfos de Buffalo, por 26 de Kansas City. El 22 de septiembre de 1963 empataron 27-27.

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