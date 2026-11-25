Una acción del PSG vs Roma, de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions

En un partido de ida y vuelta la Roma peleó hasta el último momento y le sacó un empate 2-2 al PSG en la quinta jornada de la Champions League, resultado que corta con la racha de imbatibilidad del equipo francés y lo relega al subliderato de la competencia.

Por unos minutos el París Saint-Germain estaba como líder de la Liga de Campeones gracias a los goles de Illya Zabarnyi (31′) y Ousmane Dembélé (62’, p.), que sirvieron para darle vuelta al partido que arrancaron perdiendo desde los cinco minutos tras una diana de Mario Hermoso.

¡GOOOOOOOOL DE LA ROMA🐺 🔥!

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Mano flagrante de Vitinha, el portugués se equivoca y Donyell Malen cobra el penal de forma magistral#PSG 2-2 #Roma #ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/ghuGt28esY — FOX (@somos_FOX) November 25, 2026

Sin embargo, el conjunto francés no pudo mantener la ventaja en la pizarra y al 78′ Donyell Malen, desde el punto de penalti, consiguió la anotación del empate, el cual evitó que el PSG mantuviera su racha de triunfos consecutivos, aunque siguen invictos.

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De haber ganado, el bicampeón de Europa sería líder de la Champions por diferencia de goles, pero ahora el Real Madrid queda como el líder indiscutido, además de ser el único que puede presumir del pleno de triunfos a tres fechas de cerrar la fase de liga.

En los minutos finales el equipo comandado por Luis Enrique no se puso en superioridad por culpa del portero de la Roma, Mile Svilar, quien tuvo un par de atajadas clave para un empate valioso para la causa italiana.

El equipo de la Serie A necesitaba urgentemente no dejar escapar unidades.

Al 60 se marcó un penalti en favor del PSG. La falta parecía clara, pero la revisión del VAR tardó mucho, lo que generó dudas en cuento a la marcación. Al final la decisión se mantuvo y aunque en primera instancia Vitinha tenía el balón en sus manos, el cobrador fue Dembele, quien abrió su disparo, engañó al portero rival y le dio la vuelta a la pizarra.

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