Jugadores del Barcelona celebran uno de sus goles al Sabah en la Champions League

El Barcelona goleó sin problema al Sabah en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League por marcador de 4-1 en la visita del equipo catalán a Bakú, Azerbaiyán.

Con goles de Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y doblete de Anthony Gordon, el Barca se coloca al momento en la parte alta de la tabla general, en zona de clasificación directa a la siguiente fase. El cuadro local descontó gracias a Joy-Lance Mickels.

¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! 🔵🔴



Anthony Gordon se encuentra un rebote dentro del área y pone el 1-0.#ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/AELcZ14T8e — FOX (@somos_FOX) November 25, 2026

¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA🔥!

¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA🔥!

¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA🔥!



Karim Adeyemi pone el cuarto en el marcador y los "Blaugranas" liquidan el partido en menos de 10 minutos.#Sabah 0-4 #Barcelona #ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/LSyQIs47A7 — FOX (@somos_FOX) November 25, 2026

Fue la noche del extremo inglés Anthony Gordon, quien abrió el marcador al minuto 31 tras un rechace de portero rival, Stas Pokatilov. El meta dejó el esférico dentro del área al hacer un mal rechace de un centro de Karim Adeyemi, quien volvió loca a la defensiva del Sabah.

Gordon logró su doblete de la misma manera. El extremo británico solamente tuvo que empujar la redonda a las redes luego que el guardameta rechazó mal, tras un disparo de Gabriel Jesus.

Luego de mucha insistencia y de ser un auténtico dolor de cabeza para los rivales, el atacante Karim Adeyemi, al 55’, puso su nombre en la lista de anotadores, cerrando a segundo poste una gran acción colectiva.

Cinco minutos más tarde llegó la cuarta diana del Barcelona, cortesía del brasileño Gabriel Jesus, aunque de nuevo fue gracias a una mala intervención de Stas Pokatilov, quien vivió una noche de terror dentro de su área.

En un tiro de esquina Pokatilov tuvo otro mal rechace y en medio de rebotes Gabriel Jesus aprovechó para aumentar la ventaja del cuadro español, que en el certamen continental solamente tiene una derrota.

En el otro duelo que abrió la jornada de la Liga de Campeones el Villarreal se impuso por la mínima al Slavia Praga con anotación de Tajon Buchanan.

aar