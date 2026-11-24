El Real Madrid humilló al PSV Eindhoven en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Real Madrid remontó al PSV Eindhoven, al que goleó 5-1 en el Estadio Santiago Bernabéu en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, resultado con el que mantiene su paso perfecto en la actual edición del torneo continental.

Los Granjeros se fueron al descanso con ventaja gracias al gol de penalti del veterano delantero croata Ivan Perisic, al minuto 32, luego de una falta de Aurelién Tchouaméni sobre Sven Mijans en línea de fondo.

Real Madrid revive en el segundo tiempo

El uruguayo Federico Valverde emparejó los cartones para los merengues en los primeros momentos del complemento, cuando al 50′ el uruguayo marcó co un potente disparo de derecha en el área.

El Real Madrid le dio la vuelta al marcador al minuto 60 con un tanto de Jude Bellingham. Poco tiempo después, Kylian Mbappé aseguró la victoria para los merengues con su diana al 64′.

EVG