América y Monterrey empataron 1-1 en el Estadio Azteca en la Jornada 11 del Apertura 2026.

El Estadio BBVA se viste de gala este miércoles 25 de noviembre para el duelo entre Monterrey y América, el segundo de los partidos de ida de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026, un juego en el que las Águilas juegan por segunda vez en la semana en la Sultana del Norte, donde enfrentaron a Tigres el sábado.

Rayados logró su boleto a la Liguilla después de vencer 2-0 a Pumas con doblete del argentino Luca Orellano, con lo cual clasificaron en la sexta posición, el único lugar que no se ha coronado en torneos cortos.

Último entrenamiento y rumbo a nuestro próximo desafío. ¡Es tiempo de Liguilla, Águilas! 🦅✈️🔥 pic.twitter.com/RbqvHDPQQk — Club América (@ClubAmerica) November 24, 2026

Los azulcremas ya tenían su boleto asegurado a la Fiesta Grande con antelación, pero no consiguieron la victoria en ninguna de las últimas cuatro jornadas de la fase regular, en la que su saldo fue de dos empates y la misma cantidad de derrotas.

¿En qué canal ver EN VIVO el Monterrey vs América?

El partido entre Monterrey y América, por la ida de cuartos de final del Apertura 2026, se jugará este miércoles 25 de noviembre, en el Estadio BBVA. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Miércoles 25 de noviembre

Hora : 21:10

Estadio : BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Monterrey y América

MONTERREY : Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Fidel Ambríz, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, César Garza, Jesús Corona y Hugo Cuypers.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Emilio Lara, Santiago Bueno, Sergio Ramos, Franco Rossano; Erick Cerrillo, Alan Cervantes, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas y Henry Martín.

De generación en generación, seguimos en el mismo barco, exclamando con orgullo: "Ayer, hoy y siempre... ¡Arriba el Monterrey!"🔥🇫🇮🔵⚪ pic.twitter.com/a75Zd2YwsW — Rayados (@Rayados) November 24, 2026

América busca revancha ante el Monterrey

América y Monterrey se reencuentran en Liguilla un año después de su último cruce en postemporada, el cual también fue en la etapa de cuartos de final.

Rayados eliminó a las Águilas de manera agónica en la antesala de las semifinales del Apertura 2025, gracias a un gol de Germán Berterame en el tiempo de compensación, lo que le permitió a los regiomontanos imponerse 3-2 en el global, pese a una derrota de 2-1 en la vuelta.

La otra ocasión en la que América y Monterrey se han enfrentado en cuartos de final en torneos cortos fue en el Apertura 2009 y también salió con los brazos en alto La Pandilla, aquella vez con acumulado de 2-1 después de 180 minutos.

EVG