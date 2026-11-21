El Monterrey se convierte en el último invitado a la Liguilla del futbol mexicano después de vencer a los Pumas de visita por marcador de 2-0. Los universitarios ingresaron al campo de Ciudad Universitaria sabiendo que ya estaban eliminados del torneo a falta de disputar su encuentro ante los Rayados.

El primer tiempo del compromiso fue muy parejo en la cancha de los auriazules y parecía que los de Esteban Solari podían despedirse del torneo con una victoria ante el Monterrey. Sin embargo; dos genialidades de Luca Orellano le dieron el pase a los Rayados a la fiesta grande.

¡Sáquenla de ahí! 🫨🎯



¡Pero qué GOLAAAAAAAAZO de @Rayados! 💥Ⓜ️



Lo de Orellano se va de aquí directo a un museo porque es una auténtica obra de arte. 🎨🖼️#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J17 | #UNAMMTY pic.twitter.com/rLmPrkXDZu — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

El partido se complicó para el Monterrey al minuto 58 de juego, cuando Carlos Salcedo se ganó su segunda tarjeta amarilla por una falta y tuvo que irse temprano a los vestidores, aunque los Pumas no lograron aprovechar la superioridad numérica en el campo para llevarse la victoria en casa.

El marcador se abrió cuando Luca Orellano decidió agarrar la pelota en la banda derecha, enganchar para encaminarse al área y cuando vio la oportunidad de disparar colgó la esférica en el ángulo de la portería que defendía Keylor Navas.

Monterrey se animó después del tanto de Orellano y lo que ayudó fue la expulsión de Álvaro Angulo al 81′ de juego, así que el colombiano se perderá el primer encuentro de la siguiente temporada.

Porque un GOLAZO no era suficiente esta noche para Luca Orellano. 😤🇫🇮



Aquí les dejo el segundo GOL de los @Rayados, que están a las puertas de la Liguilla. 💥🤠#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J17 | #UNAMMTY pic.twitter.com/xNRqMCSfO6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 22, 2026

Luca Orellano fue la pieza fundamental en el esquema de Matías Almeyda, ya que fue el jugador diferente que le dio la victoria a los Rayados. El argentino marcó su doblete en el tiempo de compensación con una jugada individual para meterse al área de los Pumas.

Monterrey ya tiene su boleto para la Liguilla del futbol mexicano, pero aún debe de esperar para conocer al rival que se medirá en los cuartos de final de la fiesta grande, que será el segundo puesto de la tabla general.

Por su parte, Pumas termina una temporada para el olvido al quedar eliminado en la fase regular un semestre después de llegar a la final y pelear por el título.

DCO