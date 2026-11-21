Paulinho se puso los guantes en el partido ante el Pachuca.

Paulinho se convirtió en el reemplazo de Hugo González después de que el portero mexicano vio la tarjeta roja en el compromiso ante el Pachuca. El delantero portugués no la pensó dos veces, le pidió los guantes a su compañero y se paró bajo los tres palos para intentar detener el penalti de Salomón Rondón.

El ariete del Toluca estuvo a centímetros de atajar el disparo de Salomón Rondón y disputó los últimos minutos del compromiso con la indumentaria de guardameta, ya que el equipo de Antonio Mohamed se quedó sin cambios para meter a otro portero que intentara parar la pena máxima del goleador del torneo.

¡GOOOOOOOOL DE PACHUCA!



Salomón Rondón, el campeón de goleo le anota a Paulinho, que tuvo que ser el portero luego de la expulsión de Hugo González.



Pachuca estará en la Liguilla. pic.twitter.com/O6dW51M7t2 — FOX (@somos_FOX) November 22, 2026

Paulinho sorprendió con su atajada al disparo de Salomón Rondón

Aunque no pudo detener el penalti de Salomón Rondón para mantener a su equipo a un gol de diferencia, Paulinho tuvo otra oportunidad para lucirse y el jugador del Toluca logró detener un tiro de Rondón que iba con dirección a portería.

El goleador del Pachuca se dirigió con el balón controlado a la portería que defendía el ariete de los Diablos Rojos y cuando vio al portugués adelantado intentó mandar la esférica por encima de la figura de Paulinho.

El reemplazo de Hugo González alcanzó a arañar la pelota para quitarle velocidad y después correr hacía su portería, afortunadamente logró detener la pelota antes de que cruzara la línea de gol y Salomón Rondón felicitó al goleador por su atajada.

La atajada que le hace Paulinho a Rondon y se caga de risa jajajajajaj que random es la Liga MX pic.twitter.com/uighcPIL4i — Hugol ^^ (@Hugol343) November 22, 2026

Pachuca y Toluca amarran su lugar en la Liguilla del Apertura 2026

Pachuca y Toluca se enfrentaron en la última jornada del Apertura 2026 en busca de quedar en un mejor lugar de la clasificación. Los Tuzos con su victoria lograron asegurar su lugar en la Liguilla del futbol mexicano para pelear por el título este semestre.

Desafortunadamente para el Toluca, la derrota les quita la oportunidad de escalar posiciones en la clasificación para afrontar la fiesta grande en un mejor lugar, así que para los partidos de vuelta de los cuartos de final tendrán que hacerlo de visita.

Solo queda un compromiso para que los Diablos Rojos y los Tuzos conozcan a su rival en la siguiente fase del torneo para comenzar a planificar los dos juegos de cuartos de final.

DCO