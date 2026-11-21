Se empieza a definir la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX empiezan a tomar forma con la definición de la última jornada de la fase regular. Al momento ya hay ocho equipos clasificados, pero hay que esperar todos los juegos para conocer de manera oficial los emparejamientos de la Liguilla.

La Liguilla AL MOMENTO

Cruz Azul (1) vs Monterrey (8)

América (2) vs Santos (7)

Chivas (3) vs Tijuana (6)

Atlas (4) vs Toluca (5)

¡Los @Xolos siguen soñando con la Liguilla! ⚫️🔴



La Jauría hizo la parte que le tocaba, sacó el triunfo y ahora espera resultados para ver si clasifica a la fiesta grande… ⏳🐕#EntregamosTodoPorElFut y @amazonmex nos entrega el #MarcadorFinal. 📦#AmazonMX |… pic.twitter.com/Kvc2u0JjH1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 21, 2026

Faltan partidos en la Jornada 17

Quedan seis partidos por jugarse en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La jornada de sábado 21 de noviembre y de domingo 22 definirá oficialmente la Liguilla del futbol mexicano.

Equipos como América, Chivas y Cruz Azul, que definen al líder del semestre, faltan por jugar. Las Águilas se enfrentan a los Tigres, buscando la victoria para ponerse en la cima de la tabla general, pero estará siguiendo de cerca lo que pase en Guadalajara entre el Rebaño y La Máquina.

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El América llega con 30 puntos, pero Cruz Azul tiene 32, por lo que el cuadro cementero tiene en sus manos el terminar en la primera posición, pues ganándole a Chivas serán líderes sin importar lo que pase en otros frentes. Los de Coapa necesitan ganar y que los de La Noria pierdan.

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Los Bravos de @fcjuarezoficial y los Rojinegros del @AtlasFC firman un empate con remontadas y dramatismo hasta el último momento. 😱#EntregamosTodoPorElFut y @amazonmex nos entrega el #MarcadorFinal. 🚚#AmazonMX | #LaLigaDeLaAfición |… pic.twitter.com/PpVz84NbvR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 21, 2026

Incluso el Club Deportivo Guadalajara puede ser líder, pero para ello necesitan vencer al Cruz Azul y que el América pierda. Este es el único escenario con el que las Chivas de Gabriel Milito puedan comandar el certamen.

Además, equipos como León, Pachuca, Monterrey, Santos y hasta Pumas juegan por uno de los últimos lugares de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Pachuca vs Toluca, Santos vs León y Pumas vs Monterrey son los juegos que definirán el rumbo completo de la fiesta grande del futbol mexicano.

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