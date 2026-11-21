Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX empiezan a tomar forma con la definición de la última jornada de la fase regular. Al momento ya hay ocho equipos clasificados, pero hay que esperar todos los juegos para conocer de manera oficial los emparejamientos de la Liguilla.
La Liguilla AL MOMENTO
- Cruz Azul (1) vs Monterrey (8)
- América (2) vs Santos (7)
- Chivas (3) vs Tijuana (6)
- Atlas (4) vs Toluca (5)
Faltan partidos en la Jornada 17
Quedan seis partidos por jugarse en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La jornada de sábado 21 de noviembre y de domingo 22 definirá oficialmente la Liguilla del futbol mexicano.
Equipos como América, Chivas y Cruz Azul, que definen al líder del semestre, faltan por jugar. Las Águilas se enfrentan a los Tigres, buscando la victoria para ponerse en la cima de la tabla general, pero estará siguiendo de cerca lo que pase en Guadalajara entre el Rebaño y La Máquina.
Cruz Azul sueña con el título y revelan el rival que quieren enfrentar en la final del Apertura 2026 de la Liga MX
El América llega con 30 puntos, pero Cruz Azul tiene 32, por lo que el cuadro cementero tiene en sus manos el terminar en la primera posición, pues ganándole a Chivas serán líderes sin importar lo que pase en otros frentes. Los de Coapa necesitan ganar y que los de La Noria pierdan.
Incluso el Club Deportivo Guadalajara puede ser líder, pero para ello necesitan vencer al Cruz Azul y que el América pierda. Este es el único escenario con el que las Chivas de Gabriel Milito puedan comandar el certamen.
Además, equipos como León, Pachuca, Monterrey, Santos y hasta Pumas juegan por uno de los últimos lugares de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Pachuca vs Toluca, Santos vs León y Pumas vs Monterrey son los juegos que definirán el rumbo completo de la fiesta grande del futbol mexicano.
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