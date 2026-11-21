Joel Huiqui, entrenador de La Máquina del Cruz Azul, quiere jugar la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ante las Águilas del América, pues dijo que sería una buena revancha. La final es posible, dependiendo de cómo terminen los equipos la fase regular del campeonato.

“Sería increíble. Es un gran rival también América, Chivas, el que esté, pero con América hay algo especial. Es una buena revancha, sería padrísimo”, comentó Huiqui en entrevista con TUDN.

Con pocos partidos de la última jornada por disputarse, América y Cruz Azul son de los grandes candidatos al campeonato. Se encuentran en la parte alta de la tabla general y uno podría terminar líder.

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Joel Huiqui es el actual campeón de la Liga MX. Al mando del Cruz Azul levantó el título del Clausura 2026 luego de vencer en Ciudad Universitaria a los Pumas de Efraín Juárez. El DT celeste dijo que su sueño sería repetir la hazaña de levantar de nueva cuenta el trofeo.

“Obviamente festejando con mi esposa y las niñas será maravilloso, pero hay un camino largo todavía. Sería increíble poder repetir la hazaña, ver otra vez un estadio lleno festejando con la gente llorando y esperemos que se pueda conseguir”, dijo.

Cruz Azul perdería a una de sus estrellas

El Atlas busca cimentar un proyecto deportivo interesante en la Liga MX sumando nombres y jugadores de alto perfil en el futbol mexicano, por ello en las últimas horas ha tomado fuerza el rumor que los Rojinegros irían por Erik Lira, jugador de Cruz Azul y de la Selección Mexicana.

De acuerdo con diversas fuentes, los Zorros quieren a Erik Lira y según los reportes el equipo de Guadalajara estaría preparando una oferta de 11 millones de dólares, que es lo mínimo que los cementeros esperan recibir por su capitán, quien quedó bien valorado después de la Copa del Mundo 2026. Algunos trascendidos señalan cifras de hasta 20 millones de dólares.

De hecho tras el torneo con el Tricolor, llegó una oferta de Europa para Erik Lira. El AS Mónaco ya tenía prácticamente todo amarrado, pero un tema de sobrecupo de jugadores extranjero no permitió que Lira saliera al Viejo Continente y ahora aparece en el horizonte la opción de ir al Atlas.

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