Liga MX

Cruz Azul vence a Tigres y sueña con el liderato del Apertura 2026; resumen y goles

El Cruz Azul llegó a 32 puntos en el Apertura 2026 tras ganar 3-2 en la cancha de Tigres; los cementeros aspiran a terminar la fase regular como líderes

Cruz Azul derrotó a domicilio a Tigres en la penúltima fecha del Apertura 2026.
Cruz Azul derrotó a domicilio a Tigres en la penúltima fecha del Apertura 2026. Foto: X @CruzAzul
Por:
Enrique Villanueva

El Cruz Azul venció 3-2 al eliminado Tigres en el Estadio Universitario en la penúltima jornada del Apertura 2026, resultado que le permite llegar a 32 puntos y con la posibilidad de pelear el liderato de la Liga MX en la última fecha, en la que enfrentará a Chivas.

Nico Ibáñez hizo el primer gol de la noche al minuto 24 con un zurdazo tras un pase de Andrés Montaño para poner arriba a los cementeros.

Los de la UANL consiguieron la igualada antes del descanso, cuando al 39′ Juan Brunetta abatió a Kevin Mier con un remate de derecha pegado al poste.

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Carlos Rotondi define el juego a favor de Cruz Azul

El Cruz Azul recuperó la ventaja al minuto 51 con un penalti convertido por Andrés Montaño, luego de una falta de Diego Sánchez sobre Omar Campos.

Pero Tigres emparejó de nueva cuenta los cartones, en esta ocasión por conducto de Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien aprovechó un rechace de Kevin Mier para el 2-2 al 65′.

El argentino Carlos Rotondi puso nuevamente arriba al Cruz Azul al minuto 78 con un excelso tiro de zurda, luego de un pase de Jeremy Márquez.

EVG

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