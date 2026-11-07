Chino Huerta y Kevin Álvarez discuten, se van a los golpes y el Pumas vs América se sale de control (VIDEO)

Los ánimos se calentaron entre los futbolistas de Pumas y América en el clásico capitalino.

El clásico capitalino entre Pumas y América se calentó luego de una discusión entre Kevin Álvarez y César ‘Chino’ Huerta al minuto 20 del encuentro en Ciudad Universitaria.

El ‘Chino’ mandó al césped al lateral de las Águilas, lo que generó que compañeros de ambos se metieran a defender a los suyos y la bronca elevara de nivel. Después de un momento la situación se calmó y todo terminó con amonestaciones para Kevin Álvarez, Robert Morales y Erick Sánchez.

🤯 ¡Se calentaron los ánimos!



Conato de bronca entre jugadores de Pumas y América luego de la discusión entre Chino Huerta y Kevin Álvarez. pic.twitter.com/PBq52QitUU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 8, 2026

Intenso inicio en el Pumas vs América

Difícilmente pudo ser más frenético e intenso el arranque del clásico capitalino entre Pumas y América, pues antes del minuto 5 ambos clubes ya habían hecho gol.

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Alejandro Zendejas marcó con un vistoso remate de palomita para poner al frente a los de Coapa al 3′. Pero los auriazules respondieron de inmediato con un tanto de César ‘Chino’ Huerta para emparejar las acciones al 4′.

Sin embargo, ya no cayeron más goles en el resto del primer tiempo del Pumas vs América, el partido estelar de la Jornada 16 del Apertura 2026 y uno de los más esperados en cada torneo.

EVG