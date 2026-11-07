El error de Luis Ángel Malagón que al América le pudo costar un gol ante Pumas, pero el árbitro lo salva al anularlo (VIDEO)

Luis Ángel Malagón tuvo una gran falla en el Pumas vs América.

Luis Ángel Malagón tuvo un garrafal error que al América casi le cuesta recibir el segundo gol de Pumas en el clásico capitalino que se realiza en el Estadio Olímpico Universitario.

El michoacano salió mal en un tiro libre a favor de los auriazules y dejó un rebote, el cual fue aprovechado por Robert Morales para anotar. Pero el árbitro César Ramos anuló el tanto tras revisar la acción en el VAR y percatarse de que Nathan Silva estaba en posición adelantada. La acción ocurrió al minuto 34.

CAYÓ EL DEPÓSITO



SE ANULA EL GOL DE PUMAS POR FUERA DE LUGAR

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Arranque trepidante en el Pumas vs América

No iban ni cinco minutos de partido cuando Pumas y América ya habían anotado en el clásico capitalino con sede en el Estadio Olímpico Universitario.

Alejandro Zendejas puso al frente a los de Coapa al minuto 3 con una palomita, pero los del Pedregal respondieron en la siguiente acción y emparejaron al 4′ gracias a una vistosa definición de César ‘Chino’ Huerta.

Los ánimos se calentaron al minuto 20, luego de una discusión entre el ‘Chino’ Huerta y Kevin Álvarez, lo que derivó que jugadores de ambos clubes se involucraran en la pelea.

Terminaron amonestados Robert Morales, Kevin Álvarez y Erick Sánchez y el clásico capitalino continuó con normalidad.

EVG