Pumas ficha a una letal delantero antes del Clásico Capitalino ante América

Antes de iniciar el Clásico Capitalino de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ante el América, los Pumas de la UNAM amarraron el fichaje de uno de los mejores delanteros del futbol mexicano, pues se informa que ya hay acuerdo para comprar a Robert Morales.

La Pantera Morales juega en Pumas a préstamo desde los Diablos Rojos del Toluca, pero luego de un par de torneos a gran nivel, el cuadro felino negoció por fin comprar los derechos sobre el ariete paraguayo, quien ya ayudó a los del Pedregal a llegar una final de la Liga MX.

De acuerdo con el reporte de varios medios nacionales, el Club Universidad firmará a Robert Morales hasta diciembre de 2029 en un movimiento de 5 millones de dólares. Se dice que el acuerdo de compra con Toluca se ejecutará el 15 de diciembre.

“Pumas ya llegó a un acuerdo para que Robert Morales firme hasta diciembre de 2029. Tal como se anticipó, antes del 15 de diciembre se ejecutará la opción de compra a Toluca”, informó en sus redes sociales el comunicador César Luis Merlo.

Pumas amarra a su delantero por tres años más

Desde su llegada a Pumas, Robert Morales se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición, ya que su estilo de juega comulga con las características que a los fans del equipo universitario le gusta.

El ariete paraguayo ha hecho una gran dupla junto al brasileño Juninho Vieira. Estos dos jugadores fueron clave para que al mando de Efraín Juárez el equipo universitario fuera líder del Clausura 2026 y alcanzaran la gran final de la Liga MX, aunque la cayeron ante el Cruz Azul.

“No era el final que soñábamos, pero sí un camino del que podemos sentirnos orgullosos. Gracias a cada persona que estuvo con nosotros en cada partido, alentando sin importar las circunstancias. Su apoyo fue nuestra fuerza durante toda la campaña. Volveremos más fuertes”, fue el mensaje que Morales dejó a los fans de Pumas tras perder el título ante los cementeros.

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