¡ALARMAS EN PUMAS! Keylor Navas se someterá a cirugía ¿se pierde el Clásico Capitalino?

Los Pumas se juegan su pase a la Liguilla del futbol mexicano en las últimas dos fechas del certamen local y uno de sus rivales es el América; sin embargo, se reveló que Keylor Navas será sometido a cirugía y algunos aficionados auriazules se preguntan si estará disponible para enfrentar al América.

Con información de TUDN y del entrenador de Costa Rica, Keylor Navas se someterá a una cirugía en la rodilla por una molestia que viene arrastrando desde hace un tiempo, afortunadamente para los auriazules lo hará después del Clásico Capitalino contra el América.

Keylor Navas durante un partido de Pumas. ı Foto: Mexsport

¿Cuándo será la operación de Keylor Navas y cuánto tiempo estará fuera?

Keylor Navas es una pieza fundamental de los Pumas en la temporada y en varias ocasiones ha salvado al conjunto auriazul de perder un partido, pero necesita someterse a cirugía en la rodilla para seguir con el gran nivel que muestra partido a partido.

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Todo está programado para que el portero costarricense entre al quirófano después del encuentro ante el América y aprovechará la fecha FIFA de noviembre para descansar y recuperarse de cara al cierre del torneo si es que los Pumas se meten a la Liguilla.

De momento, es la información que se conoce sobre el presente del guardameta tico y el tiempo que estará fuera del terreno de juego es desconocido, pero los guardametas suplentes del equipo de Esteban Solari deben de ponerse a punto en caso de ser requeridos para la última jornada del certamen local.

Keylor Navas durante la final de la Liga MX ante Cruz Azul. ı Foto: Mexsport

¿Cómo van los Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Los Pumas no dejan de batallar en el torneo local después de llegar a la final de la Liga MX el semestre pasado, pero en sus dos últimos juegos necesita ganar para poder clasificarse a la Liguilla del futbol mexicano.

De momento, los universitarios están en el décimo puesto de la tabla general con 20 unidades, a dos del octavo puesto, pero los equipos que vienen abajo de ellos también buscan un puesto en la Fiesta Grande y pueden dejar fuera a los Pumas.

En caso de caer ante el América, sería casi imposible que los auriazules avancen a la Liguilla, pero aún les quedará una ventana de oportunidad, aunque deberán de esperar resultados para conocer su veredicto final en el torneo local.

DCO