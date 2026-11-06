Santos derrota de visita al Atlante y se acerca a la Liguilla de la Liga MX; resumen y goles

Jugadores de Santos celebran uno de los goles en el Estadio Azteca.

Santos Laguna visitó la capital del país para enfrentarse al Atlante en la cancha del Estadio Azteca y el equipo de Renato Paiva sigue sumando puntos para pelear por un puesto en la Liguilla del futbol mexicano tras su victoria ante los azulgranas por marcador de 2-0.

La ventaja para los de la Comarca Lagunera se dio al minuto 15 de tiempo corrido cuando el árbitro central marcó una falta de Aaron Quirós y le mostró la tarjeta roja al jugador del Atlante, así que Santos disputó la mayor parte del compromiso con un futbolista más en el rectángulo verde.

¡Tahiel anotó su SEXTO GOL del torneo! 6️⃣



Aquí les dejo el tanto del delantero mexicano con el que el @ClubSantos abrió el marcador esta noche. 💚



¡Qué momento viven los Guerreros! ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #ATLSAN pic.twitter.com/p7guHKgsdb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 7, 2026

El primer tiempo siguió siendo parejo pero con los visitantes manteniendo al Atlante en su propio campo, aunque no conseguían hacerle daño al marco que defendía Óscar Jiménez. Carlos Acevedo también fue figura para mantener el cero en su cabaña.

La afición se sorprendió cuando arrancó el segundo tiempo y el Atlante comenzó a jugar mejor que Santos en el Coloso de Santa Úrsula, aunque fue cuestionado de tiempo para que los de la Comarca Lagunera marcaran su primer gol de la noche.

Al minuto 67 los visitantes se juntaron en el área de los azulgranas y Ezequiel Bullaude filtró una esférica para Tahiel Jiménez, quien remató al segundo poste de Óscar Jiménez para abrir el tablero en la parte complementaria del juego en el Estadio Azteca.

¡Celebran en la Comarca! 🤩🌵



Segundo GOL de @ClubSantos esta noche en el 'Coloso de Santa Úrsula! 🇳🇬🏟️



Esteban Lozano anota y las esperanzas de Liguilla de los 'Guerreros' están más vivas que nunca. ⚔️💚#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #ATLSAN pic.twitter.com/Kg0wUImzBe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 7, 2026

Para la segunda anotación apareció Esteban Lozano en el área de los azulgranas. El delantero mexicano consiguió mandar la pelota al fondo de las redes entre las piernas del portero rival, con lo que sentenciaron el compromiso al minuto 77 y de momento se colocan en puestos de Liguilla.

Santos es el quinto puesto de la tabla general actualmente, aunque aún faltan que se disputen el resto de los encuentros de la Jornada 16 del Apertura 2026, pero en caso de que Toluca y León pierdan, podrían tener un porcentaje más alto para ingresar a la Fiesta Grande.

DCO