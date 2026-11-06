“Metete con los hombres maric…“: la pelea entre jugadores del San Luis y Juárez que casi llega a los golpes (VIDEO)

Benjamín Galdames fue uno de los mejores jugadores del Atlético de San Luis en el partido ante Juárez, pero no alcanzó para que los potosinos se llevaran la victoria para seguir peleando por un puesto en la Liguilla del futbol mexicano. Galdames terminó peleándose en el túnel de vestuarios.

El delantero chileno fue grabado en la antesala del Estadio Libertado Financiera gritándole a Raymundo Fulgencio y sus palabras sorprendieron a la afición. Benjamín Galdames encaró al mexicano y le dijo: “Metete con los hombres maric..., poco hombre, eres un maric... Con los hombres metete burro, estupi... Con los hombres metete, no con las mujeres”.

Benjamín Galdames fue a buscar a Raymundo Fulgencio en varias ocasiones, pero una persona del staff de Juárez intentó separar al jugador del Atlético de San Luis.

Estuvo más entretenida esta pelea de Galdames en zona mixta, que todo el pinche partido aburrido jajajajjaja pinche Dupuy como se la cura. pic.twitter.com/eNVjKyxAhI — Luisito (@Luissrreee) November 7, 2026

Atlético de San Luis está matemáticamente eliminado del Apertura 2026

El Atlético de San Luis sufrió una dura derrota a manos de Juárez en la Jornada 16 del Apertura 2026 y sumando sus demás resultados en la campaña, los potosinos se van despidiendo del torneo, ya que es casi imposible que entren a la Liguilla.

Los potosinos se encuentran en la decimotercera posición de la tabla general con 19 puntos, pero ya solo tienen tres unidades en disputa y el octavo puesto puede llegar a los 25 unidades en esta penúltima fecha, así que matemáticamente los de San Luis se despiden del torneo

En la última fecha se medirán a otro equipo que ya no tiene posibilidades de entrar, el Puebla, así que el compromiso de la Jornada 17 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc será meramente de trámite para las dos instituciones que ya piensan en el Clausura 2027

DCO