“Me dijeron que mi madre se va a morir”, la triste frase de un futbolista para alentar a sus compañeros (VIDEO)

Luis Urruti, futbolista uruguayo, sorprendió con sus palabras en la arenga previo al juego ante Universitario en la que mencionó que su madre atravesaba un duro momento de salud. El jugador de 34 años no pudo contener las lágrimas al término del compromiso.

El delantero arengó a sus compañeros en el vestidor antes de que saltaran al campo de juego y les dijo: “es mi último partido, mañana me voy para Uruguay, ya me dijeron que mi madre se va a morir. Quiero ir ahí (a la cancha) y ganar”, comentó Luis Urruti.

💔🇵🇪🥺 Las emotivas palabras de Luis Urruti antes del partido entre la ‘U’ y Sport Boys. ‘Tito’ saltó al campo sabiendo que su madre atravesaba un delicado estado de salud y cumplió su palabra de jugar este encuentro. Lamentablemente, un día después, ella falleció. pic.twitter.com/F6EET8tDYY — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 6, 2026

Las palabras de Luis Urruti le dieron la vuelta al mundo por la magnitud de la situación que vivía su madre, el delantero uruguayo comentó que se iba a “Uruguay porque quiero estar los últimos días con ella para disfrutarla. Hoy jugué porque ella me lo pidió”. Lamentablemente murió un día después.

En el campo de juego no pudo evitar llorar por lo que estaba atravesando y dejó en claro que dio todo “por ella. Y hay que seguir adelante; tengo una familia hermosa, con mi esposa y dos hijos. Esto continúa y hay que seguir adelante”.

DCO