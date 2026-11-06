“Contra Pumas no puedes perder”; el claro mensaje de una de las grandes leyendas del América por el Clásico Capitalino

En la previa del Pumas vs América del Apertura 2026 de la Liga MX, el mediocampista azulcrema Erick Sánchez demeritó la importancia del Clásico Capitalino e hizo menos la rivalidad ante los auriazules, declaraciones contradictorias con el punto de vista de Cuauhtémoc Blanco, considerado como una de las grandes leyendas de las Águilas.

Antes de medirse en la Jornada 15 en el Estadio Olímpico Universitario, el “Chiquito” Sánchez comentó que cada torneo los felinos “se juegan la vida contra nosotros”. Sin embargo, en su momento el “Temo” aseguró que en Coapa te enseñan que ante Pumas no se puede perder.

Mientras tanto Cuauhtémoc Blanco: contra Pumas NO puedes perder, nos lo inculcan desde fuerzas básicas. pic.twitter.com/9uYt6PA1w8 https://t.co/ZBuLGdDK5h — Diego (@ElPumachiMX) November 6, 2026

Cuauhtémoc Blanco asegura que América “no puede perder contra Pumas”

“Es una rivalidad, creo que con el que menos podemos perder es Pumas te lo dicen desde fuerzas básicas. Siempre hay una rivalidad muy fuerte que no puedes perder contra Pumas”, dijo el “Divo de Tepito” a ESPN en una entrevista que ha tomado relevancia antes del Clásico Capitalino del sábado 7 de noviembre.

En el mismo metraje se le pregunta a Cuauhtémoc Blanco si la rivalidad con Pumas es más que en otros clásicos. “Sí, claro. Eso nos lo inculcaron desde fuerzas básicas, que no podemos perder con Pumas, porque es la cantera que tiene Pumas y América y siempre te dicen. Se lo puedes preguntar a Germán Villa, Isaac Terrazas, Raúl Rodrigo Lara, contra Pumas no puedes perder. Puedes perder contra Cruz Azul, pero contra Pumas no”, respondió.

Esto demuestra lo diferente que se vive un Clásico Capitalino para un jugador formado en América, como Cuauhtémoc Blanco, y para un canterano del Pachuca, como lo es Erick Sánchez, quien en sus declaraciones añadió que buscarán ganar en Ciudad Universitaria para seguir lideres de la Liga MX.

Robert Morales y Kevin Álvarez en una jugada durante el Clásico Capitalino. ı Foto: Mexsport

Las palabras de Sánchez sobre el clásico ante Pumas

“Cada torneo es lo mismo, (Pumas) se juegan la vida contra nosotros. En ese aspecto estoy tranquilo, el equipo está consciente, no lo vemos por eliminar a Pumas, sino para mejorar nosotros, seguir creando fortaleza, un equipo muy unido y conseguir el liderato”, comentó.

El Club Universidad necesita ganar para mantener vivas las esperanzas de clasificar a la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Del otro lado, el América buscará el triunfo para llegar como líder a la última jornada de la fase regular del campeonato.

“Para los dos equipos es un partido especial, están jugándose la clasificación, somos conscientes de los jugadores que tienen ellos, son los partidos que me gustan jugar”, terminó Sánchez.

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