América recuperaría a un crack para enfrentar a Pumas en el Clásico Capitalino de la Liga MX

Jugadores del América antes de un partido en la Liga MX

Este fin de semana se juega el Clásico Capitalino entre Pumas y América, duelo que será clave para el futuro de ambos equipo en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y en donde las Águilas podrían tener el regreso de un elemento clave.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Club América podría tener en su plantilla al atacante Alejandro Zendejas, quien ha estado fuera en los últimos tres duelos debido a una lesión que sufrió en el cotejo ante los Zorros del Atlas.

Luego de tener descanso este lunes, el conjunto de Coapa regresó a los entrenamientos para preparar el cotejo ante los Pumas. Se informa que Zendejas ya entrenó al parejo de sus compañeros y al parecer la lesiones musculares en el abductor.

El América se encuentra líder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero tiene los mismo puntos que Chivas y Cruz Azul, por lo que necesitan ganar, ya que ante el Club Universidad se estarían peleando la cima del certamen.

Del otro lado, los Pumas necesitan ganar sí o sí a su acérrimo rival si quieren mantenerse en la lucha por uno de los últimos lugares de la Liguilla. Si pierden, el panorama se complica mucho y corren riesgo de quedar eliminados, sin importar lo que puedan hacer en la última fecha ante Monterrey.

¿Cuándo juegan Pumas y América?

El partido entre Pumas y América, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Canal 5.

Las Águilas tienen 29 puntos y son líderes del certamen por diferencia de goles. El segundo y tercer lugar corresponde a Chivas y Cruz Azul, que tienen las mismas unidades y vienen con una mejor inercia que los azulcremas.

Los Pumas al momento con décimos con 20 puntos, uno menos que el noveno lugar Rayados del Monterrey, y dos menos que Tijuana, León y Santos, que son sexto, séptimo y octavo, respectivamente.

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