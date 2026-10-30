Pumas vence de manera agónica al Puebla con gol de Álvaro Angulo y los felinos sueñan con Liguilla

Álvaro Angulo celebra el gol que dio la victoria a Pumas ante Puebla en la J15 del AP20226 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM obtuvieron un triunfo importante en el cierre del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. De manera agónica el defensor Álvaro Angulo le dio la victoria por 2-1 a los felinos ante el Puebla, como parte de la actividad de viernes de la Jornada 15 del certamen mexicano.

En el complemento el partido estaba igualado, resultado que no le servía de nada al Club Universidad, que busca su clasificación a la Liguilla. Con los tres puntos los auriazules llegaron a 20 puntos y antes de la jornada de sábado son novenos, manteniendo vivas las esperanzas de llegar a la Fiesta Grande de la Liga MX.

¡Un tanto que le da esperanza a los @PumasMX! 😱



Sobre la hora apareció 'La Pantera'. 🐾



Aquí les dejo el GOL de Álvaro Angulo. 🇨🇴#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #PUEUNAM pic.twitter.com/eYKDR3BnYf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 31, 2026

¡Gool de Pumas!



Juninho remata el centro y abre el marcador en el Estadio Cuauhtémoc#MásAcciónMásDiversión #PueblaPumas@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/iy1UE9vf9e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 31, 2026

Los últimos dos partidos en la fase regular son de matar o morir para los Pumas, pues la siguiente semana tiene el Clásico Capitalino ante el América, que llega como líder y con un devastador poder ofensivo. Y en la Jornada 17 del Apertura 2026 se mide ante Monterrey, con quien estaría peleando uno de los últimos puestos de Liguilla, pues Rayados por el momento tiene los mismo puntos y son octavos.

La primera parte fue intensa, con oportunidad de ambos lados y sin un dominio marcado por parte de alguno de los equipos. Pumas capitalizó primero, pero el Puebla no se desconcentró y buscó la diana del empate.

Eventualmente, tras un par de aproximaciones de peligro, La Franja pudo batir la meta de Keylor Navas luego de una mala ejecución defensiva de Pablo Bennevendo y Nathan Silva, quienes no pudieron frenar a Hernández, quien dejó el esférico para Moreno, quien definió de frente al arco.

El Club Universidad abrió el marcador vía Juninho Vieira, quien está encendido. El ariete brasileño se adelantó a la defensa poblana y remató a primer poste tras un buen centro de Rodrigo López, quien se sumó al ataque en la banda.

¡La deja ir Huerta!



El 10 de Pumas quedaba solo frente al arco pero deja ir la oportunidad de darle la ventaja a su equipo#MásAcciónMásDiversión #PueblaPumas@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/7qfHES6gkH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 31, 2026

Al 77′ el propio Juninho desaprovechó una jugada clara de gol. Alejandro Organista tuvo una mala salida. El balón quedó en la zona frontal en donde Adalberto Carrasquilla filtró de primera intención para el sudamericano, quien mandó el balón lejos de la portería. Un grosero error para los Pumas.

El equipo comandado por Esteban Solari acarrea un grave problema de contundencia durante toda la campaña y que ante el Puebla quedó en evidencia. Antes, en la primera parte, César Chino Huerta falló prácticamente solo de frente a la portería rival, que pudo ser el 2-1 en favor de los universitarios.

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