Canelo vs Mbilli: Conoce a Fernanda Gómez, la hermosa esposa del mexicano; edad, a qué se dedica y cuántos hijos tienen

Este sábado 31 de octubre Saúl Canelo Álvarez se mide al francés Christian Mbilli en una nueva pelea por título del mundo y como es costumbre tendrá el apoyo de toda sus familia, incluida su esposa, Fernanda Gómez, quien se reporta estará en Arabia para la velada.

Fernanda Gómez y Saúl Álvarez están casados desde mayo de 2021, pero iniciaron su relación en 2016, por lo que tienen 10 años de conocerse. Sin embargo, tuvieron una pequeña ruptura la cual superaron en 2018, fecha desde entonces tan juntos y ahora tienen dos hijos en común.

¿Quién es Fernanda Gómez, esposa del ‘Canelo’ Álvarez?

Fernanda Gómez, nació el 3 de julio de 1996 en la misma ciudad que su esposo, Guadalajara, Jalisco, actualmente tiene 30 años y tiene dos hijos con el boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez.

La jalisciense se ha enfocado en ser una celebridad de las redes sociales y cuenta con 1,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram donde la puedes encontrar como @fernandagmtz, sus fans pueden ver fotos de sus viajes a las peleas de su pareja y los momentos que vive con sus hijas, María Fernanda y Eva Victoria.

Además, deja saber a la gente su email en caso de que alguna marca o creadores de contenido quieran hacer colaboraciones con ella, de igual forma, dedica parte de su tiempo a su negocio propio, el cual es un salón de uñas y una boutique que lleva su nombre.

Al momento de escribir esta nota, Fernanda Gómez se encuentra en Dubái, una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. Se espera que en las próximas horas viaje a Riad, capital de Arabia Saudita, en donde el Canelo tiene su pelea ante Mbilli.

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