Upper By Canelo Energy es el nombre de las tiendas del 'Canelo' Álvarez que compiten con Oxxo.

Upper By Canelo Energy es el nombre de las tiendas de conveniencia que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez abrió en la Zona Metropolitana de su natal Guadalajara en agosto de 2022 y que compiten con Oxxo. Christian Mbilli es el primer rival del tapatío en 2026 este sábado 31 de octubre.

Hasta el momento, hay 30 sucursales de estas tiendas del pugilista tapatío, la mayoría de ellas ubicadas en Jalisco. Cuentan con pantallas táctiles en cafeteras y anuncios digitales en el techo.

Yaoca, el principal producto de las tiendas del Canelo

Uno de los principales productos de Upper By Canelo es Yaoca, la bebida del ‘Canelo’ Álvarez. Es un trago hidratante con 10 iones y presentación en polvo o líquidos.

Su nombre proviene del náhuatl Yaocalli, cuyo significado es fortaleza. Yaoca es una marca 100 por ciento mexicana y está diseñada para atletas de alto rendimiento y personas que quieren aumentar su masa muscular.

Esta bebida contiene sales minerales o electrolitos para ayudar a equilibrar los líquidos y mantener la hidratación.

Oxxo, tienda con la que compiten los establecimientos del ‘Canelo’ Álvarez, llegó a México en 1978 y su primera sucursal en el país fue abierta en Monterrey, Nuevo León.

Mbilli, primer contrincante del Canelo Álvarez en 2026

El francés Christian Mbilli es el primer boxeador ante el que se mide el mexicano Saúl ‘Canelo Álvarez en lo que va de 2026.

LA ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, es la sede del combate en el que el jalisciense busca recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, que precisamente está en manos de su rival.

Christian Mbilli también es el primer francés al que el ‘Canelo’ Álvarez enfrenta en sus 21 años de carrera como boxeador, si bien ha tenido como contrincantes a 13 pugilistas europeos.

El nacido en Guadalajara no se había subido al ring en lo que va de 2026 debido a que estaba en recuperación de una cirugía que se hizo en el codo tras su derrota ante Terence Crawford, a quien enfrentó el 13 de septiembre de 2025 en su combate más reciente.

EVG