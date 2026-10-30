Canelo vs Christian Mbilli: ¿Cuántos años han pasado de la última victoria por nocaut de Saúl Álvarez?

Saúl Álvarez tiene una sola misión en Arabia Saudita, vencer a Christian Mbilli para volver a reinar el peso supermediano, ya que el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) está en disputa, aunque el mexicano también necesita un nocaut en este enfrentamiento.

El pugilista jalisciense lleva ya tiempo sin poder ganar una pelea antes de que suene la campana del doceavo round y este fin de semana tiene una nueva oportunidad para terminar con esa sequía que viene arrastrando desde hace años, aunque no será nada sencillo mandar a la lona al camerunés.

I’m the champion since I was a little kid👊🏻 #CaneloMbilli pic.twitter.com/MoUqmmrcGe — Canelo Alvarez (@Canelo) October 29, 2026

¿Cuándo fue la última vez que el Canelo Álvarez ganó por nocaut?

En el boxeo, ganar por nocaut es una muestra de lo que esta hecho un pugilista, ya que mandar al rival a la lona pone a prueba el poder y fuerza de cada atleta, además del buen trabajo y planeación que tuvieron para la pelea.

La última ocasión en la que el Canelo Álvarez se llevó la victoria por nocaut fue en noviembre de 2021 cuando el pugilista mexicano venció a Caleb Plant en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, desde ese entonces el oriundo de Jalisco solo ha podido ganar por decisión.

El atleta mexicano ganó por nocaut técnico en el undécimo round, una victoria que le ayudó al mexicano a unificar los cinturones del peso supermediano para convertirse en campeón indiscutido, aunque el año pasado dejó el cetro tras caer a manos de Terence Crawford.

Canelo Álvarez se sube al ring por primera vez en 2026

Canelo Álvarez superó su lesión en el codo para volver a la actividad en el circuito de boxeo. El pugilista mexicano tendrá su primer enfrentamiento del año ante Christian Mbilli en Arabia Saudita y llega como retador en busca de un título.

El jalisciense se presenta por segunda ocasión en su carrera en Medio Oriente, pero en esta ocasión en un momento bastante complicado por el conflicto armado que hay en esa parte del mundo.

Será un reto complicado para el mexicano, pero una victoria volvería a ponerlo como uno de los mejores pugilistas del orbe y como campeón mundial del peso supermediano.

DCO