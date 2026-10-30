Charles Leclerc fue el piloto más rápido en la FP1 del Gran Premio de México; Checo Pérez finaliza en 18

Charles Leclerc quiere ayudar a Ferrari a seguir compitiendo por el Campeonato de Constructores y en el arranque del Gran Premio de México fue el volante más rápido en las Prácticas Libres 1 con un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 128 milésimas.

Andrea Kimi Antonelli sigue acariciando el título de la Fórmula 1 y consiguió el segundo mejor registro en la FP1, así que será complicado que el italiano termine debajo de la novena posición el próximo domingo en la carrera. Mercedes logró el 2-3 con Frederik Vesti arriba del monoplaza de George Russell.

Charles Leclerc led the way in FP1 💨



The Ferrari driver topped the timesheets ahead of Kimi Antonelli and Frederik Vesti #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kZCnef787m — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Checo Pérez generó suspenso al inicio del día al ausentarse del Fan Forum por un problema médico, afortunadamente el mexicano estuvo presente en la primera ronda de prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez y su mejor tiempo lo colocó en la decimoctava posición de la parrilla.

El mexicano salió a su última vuelta con poco más de un minuto en el reloj y las gradas del recinto se volvieron locas cuando vieron el monoplaza de Cadillac con el 11 rodando sobre el asfalto de la Ciudad de México.

Mercedes, Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Haas, McLaren, Cadillac, Aston Martin, Williams y Audi realizaron cambios en sus pilotos y dejaron que los volantes de reserva tomarán el control del monoplaza para demostrar de los que están hechos en una de las pistas más complicadas del serial.

El peor momento de estas primeras prácticas fue protagonizado por Carlos Sainz y Frederik Vesti, ya que el volante español se encontraba dando su vuelta cuando se encontró al piloto de Mercedes en la curva 10. Vesti evitó que pasara y el intento del de Williams se vio frustrado.

Los pilotos que recibieron la oportunidad de disputar la primera ronda de prácticas agradecieron a los ingenieros por este momento y el que mejor lo aprovechó fue Frederik Vesti con su tercer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez vuelve a la actividad en una horas más, para ser exacto a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, para las segundas Prácticas Libres del Gran Premio de México.

DCO