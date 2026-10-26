La Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de la Ciudad de México

Elm Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para la celebración del Gran Premio de México de F1.

La Fórmula 1 (F1) ya está en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a donde llegó cuatro días antes de que comience la actividad del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, programado para desarrollarse del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

El Gran Circo llegó con más de 50 toneladas de materiales procedente de Austin, Texas, en siete aviones de carga Boeing 747. Es la primera vez en la actual era de la serie en México que se presentan los monoplazas V6 turbo híbridos bajo la actual reglamentación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Antes de que rujan los motores, llegan los tráileres 🚛



Formula 1 ya está desembarcando en el Autódromo Hermanos Rodríguez con todo lo necesario para el #MexicoGP. La fiesta está casi lista y nosotros, más que listos 🇲🇽



Los detalles: https://t.co/F1ll7vQUIF. pic.twitter.com/HWIrJRvt3m — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 26, 2026

Es la primera vez que en la carga se presentan autos de 11 equipos, pues la afición verá por primera ocasión en el trazado mexicano al Cadillac F1 Team, el nuevo equipo del campeonato, la escudería en la cual militan el tapatío Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas

Todo lo que trae la Fórmula 1 a la Ciudad de México

Cada uno de los aviones transportó 38 pallets, con los 22 monoplazas que forman parte de la F1 2026, pero también incluye componentes de los autos como motores, alerones, herramientas, equipamiento especializado, equipo para la transmisión de TV y suministros del hospitality de cada escudería.

También se transportan los contenedores de la llantera Pirelli, con los neumáticos para cada monoplaza; así como el Safety Car, el Auto Médico y aditamentos para la transmisión de televisión.

Los 130 tráilers que transportaron los contenedores desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Autódromo Hermanos Rodríguez formaron una larga fila que recordó por qué el campeonato también es conocido como el “Gran Circo”.

A la par, salieron del Circuito de las Américas de Austin, Texas, más de 100 camiones que cruzaron la frontera hasta Ciudad de México, además de que llegaron vía marítima, al Puerto de Veracruz, 140 contenedores con la llamada “avanzada”, con equipo de la propia serie y de la FIA.

F1 llega a 11 carreras en México

La de este fin de semana será la decimoprimera carrera de Fórmula 1 que se lleve a cabo en México desde que el serial regresó al país para una tercera etapa a partir de la campaña de 2015.

Debería ser la decimosegunda, pero la correspondiente a la temporada de 2020 se canceló a causa de la pandemia del coronarirus.

Las anteriores etapas de la F1 en México fueron de 1962 a 1970, mientras que la segunda abarcó de 1986 a 1992.

EVG