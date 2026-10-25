¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1 en el Gran Premio de México?

Dos puntos son los únicos que necesita conseguir el piloto italiano Kimi Antonelli para proclamarse campeón de la Fórmula 1 (F1) 2026 durante el Gran Premio de México, programado para celebrarse el próximo fin de semana.

Con su victoria de este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el volante de la escudería Mercedes llegó a 340 puntos, a falta de cinco fechas para que concluya la la temporada.

Another one! Nine @F1 wins for Kimi 🏆😮‍💨 pic.twitter.com/ygTzcZIfoT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 25, 2026

Kimi Antonelli le lleva 102 unidades de ventaja al británico George Russell, su más cercano perseguidor en la clasificación y su coequipero en Mercedes, sublíder con 238. El top 3 lo completa el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien acumula 229 puntos.

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Top 5 de la clasificación en la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes, 340 puntos)

George Russell (Mercedes, 238 puntos)

Lewis Hamilton (Ferrari, 229 puntos)

Max Verstappen (Red Bull, 221 puntos)

Charles Leclerc (Ferrari, 215 puntos)

Kimi Antonelli vuelve a la senda del triunfo en la F1 2026

Kimi Antonelli arrasó para lograr su novena victoria de la temporada el domingo en el Gran Premio de Estados Unidos y presionó aún más su control sobre un campeonato de temporada de Fórmula 1 que podría ganar en la próxima carrera en Ciudad de México.

El piloto de Mercedes partió desde la pole position en el Circuito de las Américas con una posibilidad remota de asegurar el campeonato de manera definitiva. Una victoria combinada con malos resultados de sus rivales más cercanos lo habría obtenido.

El joven piloto italiano de 20 años de edad puso fin a una racha de cuatro carreras sin triunfo, pues su victoria más reciente había sido en el Gran Premio de España, a mediados de septiembre.

Kimi Antonelli, a un paso de ser el más joven en coronarse en F1

Con 20 años, Kimi Antonelli está a las puertas de convertirse en el campeón más joven de la F1 en la historia, y también en el primer italiano en ganar el serial desde que Alberto Ascari lo consiguió en 1953.

Hizo que el Gran Premio de Estados Unidos pareciera sencilla con una salida fulminante que dejó a Verstappen atrás desde el arranque mientras se acomodaba en la primera curva. La horquilla en subida hacia la izquierda, uno de los puntos de choque más notorios de la temporada, no representó ningún problema en esta ocasión.

Verstappen ha tenido dificultades en sus salidas varias veces esta temporada, y el arranque explosivo de Antonelli hacia la primera curva nunca le dio la oportunidad de ganar la línea interior. En cambio, el cuatro veces campeón rápidamente se encontró en una pelea con los dos Ferrari, mientras el volante de Mercedes se alejaba en la distancia y tomaba el control de la carrera.

EVG