Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en el GP de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, para sumar su novena victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las cinco paradas que quedan en la temporada. Además, varios volantes ya no pueden pelear por el título.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
- George Russell (Mercedes) – 242 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
Los siguientes pilotos ya no pueden pelear por el título
Real Madrid vence al Barcelona en el primer clásico de la temporada con doblete de Kylian Mbappé
- Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Baréin
- Mercedes - 607 puntos
- Ferrari - 474 puntos
Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título
- Red Bull Racing - 355 puntos
- McLaren - 355 puntos
- Racing Bulls - 102 puntos
- Alpine - 69 puntos
- Haas - 30 puntos
- Audi - 23 puntos
- Williams - 12 puntos
- Aston Martin - 7 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.
Tras la histórica victoria de Andrea Kimi Antonelli en Estados Unidos, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera de este evento será el domingo 1 de noviembre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO