Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en el GP de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, para sumar su novena victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las cinco paradas que quedan en la temporada. Además, varios volantes ya no pueden pelear por el título.

KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨



It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP pic.twitter.com/wmf8wWVa0J — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos

George Russell (Mercedes) – 242 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos

Los siguientes pilotos ya no pueden pelear por el título

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Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos

Lando Norris (McLaren) – 211 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Baréin

Mercedes - 607 puntos

Ferrari - 474 puntos

Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título

Red Bull Racing - 355 puntos

McLaren - 355 puntos

Racing Bulls - 102 puntos

Alpine - 69 puntos

Haas - 30 puntos

Audi - 23 puntos

Williams - 12 puntos

Aston Martin - 7 puntos

Cadillac - 0 puntos

A DOMINANT drive from Kimi Antonelli! 👏👏



Nevetheless, his hunt for the Drivers' Championship goes on to next weekend... 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/Ms2rvVohCA — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.

Tras la histórica victoria de Andrea Kimi Antonelli en Estados Unidos, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera de este evento será el domingo 1 de noviembre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO