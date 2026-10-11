Max Verstappen celebra su Gran Premio 250 en la F1 con una victoria en Singapur

El fin de semana de Max Verstappen en Singapur no podía terminar de mejor manera. El neerlandés logró su segunda victoria de la temporada en el Gran Circo y llegando a 250 Grandes Premios disputados en la máxima categoría del automovilismo, números que pocos pilotos pueden presumir en su carrera profesional.

La trayectoria de Mad Max en la Fórmula 1 inició hace ya más de 10 años. La historia del león neerlandés está llena de éxitos, con cuatro títulos consecutivos del Campeonato de Pilotos, 50 pole positions, 73 victorias y, de sus 240 Grandes Premios, solo tiene 37 abandonos, siendo en Países Bajos esta campaña la última vez que no terminó una carrera.

¿Cuándo y dónde fue el primer Gran Premio de Max Verstappen?

Hablar de Max Verstappen es referirse a la nueva era de la Fórmula 1 después del dominio de Lewis Hamilton, quien ganó siete títulos del Gran Circo y el neerlandés busca igualar o superar lo conseguido por el actual piloto de Ferrari.

Mad Max lleva 250 Grandes Premios disputados dentro de la Fórmula 1 y la primera vez que el neerlandés apareció en la parrilla de salida en una carrera de la máxima categoría del automovilismo fue en 2015 en el GP de Australia, desafortunadamente tuvo que abandonar por problemas en el motor.

Aunque en su primera campaña no pudo subir a llover más alto del podio, Max Verstappen comenzó a escribir su nombre dentro del Gran Circo. Fue en el Gran Premio de Barcelona en 2016 cuando el león neerlandés sumó su primera victoria en su carrera con Red Bull.

VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩



That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iVXOn2rPnq — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Max Verstappen lleva 58 puntos en dos Grandes Premios

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio por segundo fin de semana consecutivo, recuperando su nivel, la confianza y demostrando que solo era cuestión de tiempo para que estuviera de regreso entre los primeros puestos.

El volante de Red Bull ha tenido dos fines de semana espectaculares dentro de la Fórmula 1, ya que lleva 58 puntos en dos paradas del calendario. Se llevó la victoria en el Gran Premio de Baréin y de Singapur, además de cruzar la meta como primer puesto en la Sprint Race en el Circuito Callejero Marina Bay.

Mad Max podría terminar la campaña en una mejor posición en el Campeonato de Pilotos, de momento se encuentra en la cuarta posición con 221 puntos y una victoria en Estados Unidos podría ponerlo aún más arriba en la competencia.

DCO