¿Cuándo fue la última vez que Max Verstappen ganó dos carreras de F1 de forma consecutiva?

Max Verstappen y Red Bull han recuperado el ritmo en la temporada de la Fórmula 1. El Gran Premio de Singapur fue la segunda victoria del piloto neerlandés en la temporada y de forma consecutiva, algo que no pasaba desde la campaña pasada de la máxima categoría del automovilismo.

Mad Max es uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo, pero las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 hicieron que Max Verstappen y Red Bull trabajaran un poco más antes de que llegara la primera victoria de la campaña, ahora el neerlandés vuelve a ser contendiente en cada carrera.

VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩



That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iVXOn2rPnq — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Max Verstappen ganó dos carreras forma consecutiva?

Max Verstappen sumó su segunda victoria consecutiva de un Gran Premio y la tercera tras su conquista en la Sprint Race de Singapur. El volante de Red Bull no conquistaba dos trazados al hilo desde la campaña pasada.

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La última vez que el león neerlandés se subió a lo más alto del podio en dos carreras consecutivas fue en 2025 en el Gran Premio de Qatar y Abu Dabi, las últimas dos paradas de la campaña anterior.

El año pasado, Max Verstappen sumó ocho victorias en la campaña de F1, algo que tal vez no pueda conseguir el neerlandés, ya que solo quedan seis fechas en el torneo, pero no imposible, aunque tendría que ganar todas las paradas que siguen para igualar lo que logró el año pasado.

Max Verstappen lleva 58 puntos en dos Grandes Premios

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio por segundo fin de semana consecutivo, recuperando su nivel, la confianza y demostrando que solo era cuestión de tiempo para que estuviera de regreso entre los primeros puestos.

El volante de Red Bull ha tenido dos fines de semana espectaculares dentro de la Fórmula 1, ya que lleva 58 puntos en dos paradas del calendario. Se llevó la victoria en el Gran Premio de Baréin y de Singapur, además de cruzar la meta como primer puesto en la Sprint Race en el Circuito Callejero Marina Bay.

Mad Max podría terminar la campaña en una mejor posición en el Campeonato de Pilotos, de momento se encuentra en la cuarta posición con 221 puntos y una victoria en Estados Unidos podría ponerlo aún más arriba en la competencia.

DCO