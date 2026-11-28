Luca Orellano celebra su gol ante América en la vuelta de cuartos de final del AP2026 de la Liga MX

El América y Monterrey definieron al segundo semifinalista del Apertura 2026 de la Liga MX con el encuentro de vuelta en el Estadio Azteca, el cual terminó 2-0 y los Rayados avanzaron a la siguiente fase del torneo, en donde esperan rival. Los goles fueron de Luca Orellano y Uros Durdevic, ambos de penalti en la segunda mitad.

El equipo de Guillermo Almada comenzó el encuentro dominando la posesión del balón, pero no lograban vencer a la defensa de Rayados que se mantuvo impenetrable hasta el minuto 9 de juego, cuando Henry Martín apareció en el área del conjunto visitante para rematar de cabeza y poner a trabajar al Mochis Cárdenas que atajó el disparo.

GOOOOOL DE RAYADOS ¡OTRO PENAL! ¡ESTÁN DEJANDO FUERA AL AMÉRICA!



Djuka volvió para sentenciar esta serie. pic.twitter.com/xumrIiOYvF — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 29, 2026

Rayados aprieta en la segunda parte

No pasaron ni tres minutos cuando Kevin Álvarez apareció por la otra banda y sacó un remate con su pie izquierdo que terminó pegando en un costado de la portería del Monterrey. Cuando el reloj cruzó el minuto 13, los Rayados comenzaron a meter en su propio campo a las Águilas que sufrieron durante varios minutos las embestidas del conjunto rival.

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La jugada más clara del primer tiempo para los Rayados fue un remate de Roberto de la Rosa frente al marco de Rodolfo Cota. El delantero mexicano remató con el marco abierto, pero Santiago Ramos-Mingo le estorbó al momento del disparo.

Al minuto 19, Matías Almeyda recibió una pésima noticia, Orbelín Pineda no pudo continuar en el juego por una lesión y salió de cambio. En su lugar entró Stefan Medina.

Diez minutos después el América volvió a tener una jugada de peligro frente al marco. Santiago Bueno remató de cabeza y el balón se fue por un costado de la portería del Monterrey casi rozando el palo.

PENAL PARA RAYADOS ¡GOOOOOL DE LOS REGIOS! ESTÁN ELIMINANDO AL AMÉRICA



Orellano anota desde el machón penal y está eliminando al América de momento #AguilaORayado pic.twitter.com/Qp190yPpLM — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 29, 2026

América no pudo reaccionar

El Mochis Cárdenas volvió a ser figura en el partido y al 31 se recostó a su lado izquierdo para mandar el disparo de Alejandro Zendejas al córner.

Llegó el medio tiempo y los equipos se fueron 0-0 al vestidor, pero la afición azulcrema se hizo sentir al abuchear al equipo por el resultado momentáneo.

Comenzó la segunda mitad y Monterrey era más certero que el América. Al minuto 63 llegó el primer susto para la afición de las Águilas cuando Fidel Ambriz entró solo al área en un tiro de esquina, remató de cabeza, el balón pegó en el travesaño y abandonó el campo de juego.

Al minuto 68 Luis Enrique Santander fue al VAR a revisar una acción dentro del área. Edwin Carrillo cometió una falta a un jugador de Monterrey dentro del área y el silbante marcó penalti. Luca Orellana cambió la pena máxima por gol.

Edwin Carrillo volvió a equivocarse en el partido y cometió otra falta dentro del área sobre el Tecatito Corona. El penalti fue marcado al momento por Santander y Uros Durdevic puso el último clavo en el ataúd de los azulcremas.

El América intentó marcar el gol que les devolvería el pase a las semifinales, pero el equipo de Guillermo Almada fue inoperante el los últimos minutos del compromiso y terminó eliminado del torneo.

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