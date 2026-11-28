El Toluca se convirtió en el primer semifinalista del Apertura 2026 de la Liga MX luego de empatar 2-2 ante el Atlas en el Estadio Jalisco, donde caía 2-0 y donde hubo dos penaltis polémicos, uno a favor de cada equipo. Los Diablos Rojos se impusieron 4-2 en el global.
El equipo rojinegro logró su cometido de hacer un gol pronto, el cual llegó al minuto 17 y no sin polémica de por medio luego de un penalti que el árbitro Jesús Rafael López Valle marcó tras una falta de Diego Barbosa sobre Kevin Zenón.
Aldo Rocha engañó desde los 11 pasos a Luis García con un potente disparo de derecha para poner arriba al Atlas.
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Atlas empata el global, pero el Toluca reacciona y clasifica
Los dirigidos por el argentino Hernán Crespo emparejaron el marcador global en la compensación del primer tiempo, con una gran definición de zurda de Kevin Zenón, tras un pase filtrado de Elías Montiel.
La controversia apareció nuevamente en la segunda mitad. Jesús Rafael López Valle marcó una pena máxima a favor del Toluca por al señalar una infracción de Adonis Frías sobre Nico Castro.
Alexis Vega engañó al colombiano Camilo Vargas, quien había tenido una noche redonda con varias y espectaculares atajadas, para poner a los Diablos Rojos otra vez arriba en la eliminatoria al minuto 77.
Heliho sentenció la serie a favor del Toluca al minuto 95 con una gran definición de zurda en el centro del área, tras un gran pase de Paulinho en un mortífero contragolpe.
¿Cuándo son las semifinales del Apertura 2026?
Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX se pondrán en marcha el próximo miércoles 2 de diciembre y concluirán el domingo 6
El Toluca espera rival para la antesala de la final. En estos momentos, el América sería el contrincante del equipo dirigido por Antonio Mohamed, quien dejará el banquillo de los Diablos Rojos al terminar la participación del equipo en la Liguilla y en la Copa Intercontinental.
EVG