Se filtro el nombre del director técnico de Pumas para el Clausura 2027.

La directiva de Pumas mantendría al argentino Esteban Solari en la dirección técnica del equipo, esto pese al fracaso en el Apertura 2026, torneo en el que el club ni siquiera clasificó a la Liguilla a pesar de que la campaña pasada había llegado hasta la final.

De acuerdo con información de Cesar Luis Merlo, los altos mandos del conjunto auriazul le darán continuidad al timonel sudamericano, quien tomó las riendas de los del Pedregal precisamente en esta temporada, en la que se convirtió en el sucesor del mexicano Efraín Juárez.

¡NÚMEROS IDÉNTICOS! 😱



Esteban Solari vivió su primer torneo al frente de los Pumas de una manera muy similar a como lo hizo Efraín Juárez en su primer torneo completo 👀



El técnico mexicano y el argentino obtuvieron exactamente el mismo récord, lo único que cambió fue la… pic.twitter.com/GbLFBM5jPQ — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 23, 2026

Un factor que le ayuda a Esteban Solari a seguir en Pumas es que consiguió 21 puntos, la misma cosecha que logró Efraín Juárez en su primera campaña al frente de los capitalinos, la del Apertura 2025.

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Esteban Solari fracasa en su intento de guiar a Pumas a la Liguilla

Con 21 puntos después de 17 jornadas, Pumas se quedó a cuatro unidades de las que obtuvo el Pachuca, el octavo clasificado a la Liguilla del Apertura 2026.

En su primer certamen en la dirección técnica de los felinos, el saldo de Esteban Solari fue de cinco triunfos, seis igualadas y seis derrotas.

Esta cosecha fue insuficiente para que Pumas accediera a la Fiesta Grande del futbol mexicano, luego de que apenas hace seis meses fue finalista, pero se confirmó con el subtítulo tras caer a manos del Cruz Azul.

Pumas cumple un año más sin títulos

Pumas cerró el 2026 sin poder romper su sequía. Los universitarios no se proclaman campeones de la Liga MX desde el ya lejano Clausura 2011, cuando se impusieron por global de 3-2 al Morelia en la gran final.

Desde entonces, los auriazules tampoco han podido levantar un trofeo en ninguna otra competencia, pues en ese lapso han perdido una final de la Concacaf Champions Cup, además de tres en la Liga MX.

Si bien Esteban Solari se mantendría en la dirección técnica de Pumas para el Clausura 2027, sí habría cambios en la plantilla, pues reportes señalan que jugadores como Nathan Silva y Rubén Duarte ya no continuarían en las filas del club felino.

EVG