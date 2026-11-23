Santiago Gimenez vuelve a la cancha del Feyenoord con el Porto en actividad de la Champions League.

El mexicano Santiago Gimenez vuelve a Rotterdam, su casa por casi tres años, en la visita del Porto ante el Feyenoord en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El seleccionado tricolor reconoció que le gustaría anotar para ayudar a los Dragones a conseguir tres puntos vitales.

El Bebote admitió que para él es muy especial regresar al Estadio De Kuip, pero que su deseo es conseguir el triunfo con el club portugués, al tiempo que auguró que será una gran noche.

Santiago Gimenez koestert een warme band met tegenstander Feyenoord 🔙🇳🇱



"Wordt een geweldige avond"#feypor pic.twitter.com/zJpq1KqZnU — ESPN NL (@ESPNnl) November 23, 2026

“Es especial para mí. El tiempo que pasé aquí fue muy bueno y siempre es especial volver. Vuelvo con una camiseta nueva y quiero ganar. También me gustaría marcar, porque esto es futbol, es un sueño hecho realidad. Espero que todos disfruten del partido. Va a ser una gran noche”, declaró Santiago Gimenez en conferencia de prensa en la víspera del Feyenoord vs Porto.

¿Santiago Gimenez celebraría si le marca al Feyenoord?

A pesar de que tiene el deseo de hacer gol, Santiago Gimenez adelantó que si marca ante el que fue su primer club en Europa no lo festejaría, precisamente por tratarse de la escuadra que lo llevó al viejo continente.

“Si marco, no lo voy a celebrar por respeto al club que me abrió las puertas de Europa y que siempre me dio tanto cariño. Echo de menos a la afición. Teníamos un vínculo muy especial. No solo yo, también mi familia”, ahondó el atacante de 25 años de edad.

Santiago Gimenez hizo énfasis en la inteligencia que deben mostrar sus compañeros del Porto para salir con los tres puntos en la bolsa de su visita a Róterdam, pues los seguidores del Feyenoord se hacen sentir.

🚨 ¡CON MUCHO RESPETO A RÓTTERDAM! ⚽😱



Santi Gimenez habla del ambiente que esperan recibir cuando visiten al Feyenoord en su partido de la #ChampionsLeague



El delantero mexicano jugó mucho tiempo para el equipo neerlandés y sabe lo que le espera este martes en Rótterdam pic.twitter.com/qEb63gafC9 — Claro Sports (@ClaroSports) November 24, 2026

“Creo que el ambiente va a ser duro. Estos aficionados se han ganado el respeto del resto de Europa, porque siempre hay mucha gente apoyando al equipo en el estadio. Tenemos que ser muy maduros, inteligentes y hacer lo que tenemos que hacer dentro del campo”, profundizó el mexicano ante los medios de comunicación.

¿Cuántos goles lleva Santiago Gimenez con el Porto?

Santiago Gimenez ha hecho dos goles con el Porto desde su llegada al club portugués, con el que ha tenido participación en nueve duelos de carácter oficial.

Sus dos anotaciones fueron de penalti, en los triunfos sobre Casa Pia (4-1) y Académico Viseu en la Primeira Liga y en la Copa de la Liga de Portugal.

Santiago Gimenez también registra una asistencia con el Porto, la cual fue en la victoria de 4-1 sobre el Napoli en la Champions League.

EVG