Santi Gimenez y su asistencia con el Porto que impactó a toda la Champions League (VIDEO)

Santiago Giménez apareció en el segundo tiempo del partido entre el Porto y en Napoli en la Champions League. El delantero mexicano dio una asistencia a cuatro minutos de ingresar al terreno de juego para encaminar la victoria de su equipo en la cuarta jornada del torneo internacional.

El canterano del Cruz Azul recibió la esférica pasando el mediocampo y en cuanto vio el espacio en la defensa del Napoli, mandó la número cinco entre líneas para dejar solo a Gabri Veiga, quien definió con su pierna izquierda entre las piernas del guardameta rival para romper el empate y poner en ventaja a los Dragones.

⚽️ ¡GOOOOOOOL DE PORTO! ¡ASISTENCIA DE SANTI!



Gabri Veiga define a sangre fría tras un extraordinario pase de Santi y termina al fondo de las redes. 🔥 #ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/5u5r9Oxs1k — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

Santiago Giménez consigue su primera contribución de gol en la Champions League

Santiago Giménez cambió la camiseta del AC Milan por la del Porto esta campaña y el delantero mexicano poco a poco va recuperando el nivel que se le vio en su llegada al futbol de Europa con el Feyenoord.

El canterano cementero consiguió su primera contribución de gol en la Champions League con el Do Dragao en la Jornada 4 del torneo internacional. El mexicano ha tenido minutos en los partidos ante el Manchester City, Real Betis y Napoli, mientras que en el encuentro ante el PSV se quedó en la banca.

El ariete azteca lleva dos goles desde su llegada al Porto, ambos de penalti, pero pronto llegará la primera anotación de Santi Gimenez en una jugada colectiva con el equipo portugués. El próximo compromiso del mexicano será el 8 de noviembre ante el Vitória en la liga de Portugal.

Santi Gimenez afirma NO estar presionado por marcar goles

Tras su asistencia en la Champions League, Santiago Gimenez sorprendió con sus declaraciones al revelar que no está presionado por marcar goles con el Porto, ya que él sigue disfrutando desde su llegada a Portugal.

“Aquí en el Porto me han recibido bien, vivo frente al mar, es algo espectacular, disfruto día a día. Voy a entrenar con una sonrisa, ya ni siquiera estoy presionado con el gol, simplemente a disfrutar y eso va a ser consecuencia”, expresó el mexicano en entrevista post partido.

DCO