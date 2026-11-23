Se pone en marcha la actividad de la Jornada 5 de la fase de liga de la Champions League.

La quinta jornada de la fase de liga de la Champions League arranca este martes 24 de noviembre con nueve encuentros. Destaca el duelo entre Real Madrid, uno de los dos equipos con paso perfecto, y PSV Eindhoven, aunque también llama mucho la atención el cruce entre Arsenal y Borussia Dortmund.

Los merengues reciben en el Estadio Santiago Bernabéu a los Granjeros, mientras que en Inglaterra los Gunners, actuales subcampeones de Europa, miden fuerza ante los negriamarillos.

Por su parte, el Como, la revelación de la actual edición de la Champions League, será local contra el AEK Atenas, equipo ante el que buscará su cuarto triunfo en el torneo continental.

Transmisiones juegos Champions League 24 de noviembre

Galatasaray vs Aston Villa (11:45 horas, HBO Max y TNT Sports)

Bodo/Glimt vs LASK (11:45 horas, FOX One y FOX +)

Arsenal vs Borussia Dortmund (14:00 horas FOX One y FOX +)

Real Madrid vs PSV Eindhoven (14:00 horas, HBO Max y TNT Sports)

Manchester City vs Napoli (14:00 horas, HBO Max y Space)

Feyenoord vs Porto (14:00 horas, FOX One y FOX +)

RB Leipzig vs Lens (14:00 horas, HBO Max)

Slovan Bratislava vs Betis (14:00 horas, FOX One)

Como vs AEK Atenas (14:00 horas, HBO Max)

Santiago Gimenez se reencuentra con su exequipo

El delantero mexicano Santiago Gimenez y el Porto visitan Roterdam para medirse al Feyenoord, el primer club en el que el canterano del Cruz Azul militó en Europa.

El Bebote regresa a la cancha que fue su casa durante casi tres años, esta vez con los Dragones, que necesitan la victoria, pues están fuera de zona de playoffs en la Champions League al ubicarse en el vigesimosexto puesto con tres unidades.

Santiago Gimenez acumula dos tantos y una asistencia desde su llegada al Porto en la actual campaña. Su pase para gol fue precisamente en un cotejo de la Liga de Campeones.

El Feyenoord, escuadra con la que el mexicano hizo 65 anotaciones en 105 duelos oficiales, también llega con solamente tres puntos al cotejo frente al Porto.

Otro mexicano, Álvaro Fidalgo, intentará tener participación en la Champions League por segunda ocasión en la temporada, luego de que fue convocado para la visita del Betis a Eslovaquia, donde el cuadro español enfrenta al sotanero Slovan Bratislava, único club que no ha sumado en la justa continental.

EVG