Como, primer equipo que marca 9 goles de visita en Champions

El equipo sensación de Europa lo volvió a hacer. El Como 1907 consiguió su tercera victoria en la historia de la Champions League y lo hizo nada menos que humillando por 9-1 al Lens en Francia, en un partido que se convierte en la mayor goleada como visitante en la historia de la competencia.

Con dianas de Martín Baturina, Mattia Liberali, Marc-Oliver Kempf, Lucas Da Cunha, Nico Paz y Matteo Papaccioli, además del triplete de Anastasios Douvikas, el Como se convirtió en el primer equipo de la historia que anota nueve veces fuera de casa desde que el torneo se conoce como Champions.

Solamente otro equipo en la competencia ha podido marcar nueve goles: el Bayern Múnich, pero lo hizo en casa, en la fase de liga 2024-2025, cuando venció 9-2 al Dinamo Zagreb. Ahora, el cuadro alemán y el Como comparten el récord de goles de un equipo en un partido en la era de la Champions League.

Hay varios antecedentes de equipos con nueve o más goles como visitantes en la historia de la Copa de Europa, pero son partidos de hace más de 55 años y corresponden a rondas iniciales de los años sesenta y setenta.

El Dato: El argentino Nico Paz tiene ocho contribuciones de gol (tres anotaciones y cinco asistencias) en cuatro partidos de la Champions League esta campaña.

En 1969, el Feyenoord de Países Bajos venció 12-2 al KR Reykjavík, el primer equipo de futbol de la historia de Islandia. En 1966, el Anderlecht superó 10-1 al Haka de Finlandia. El Spartak Trnava se impuso 9-1 al finlandés Reipas Lahti en 1968. En 1971, el Feyenoord volvió a hacerlo ante el Olympiakos Nicosia de Chipre.

Con el nuevo formato, el Como es el primer equipo en lograr nueve anotaciones de visitante, y lo hizo ante el Lens, equipo que juega en Francia (Ligue 1), considerada una de las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

En la historia de la Champions, solamente dos equipos, aparte del Como, han logrado victorias con un margen así de amplio, y la última ocasión fue hace 11 años.

En diciembre de 2015, el Real Madrid goleó 8-0 al Malmö de Suecia en la fase de grupos, misma instancia en la que el Liverpool, en la 2007-2008, humilló 8-0 al Besiktas.

No es descabellado decir que el Como vive el momento más dulce de su historia. El modesto equipo italiano, fundado el 25 de mayo de 1907 en la región de Lombardía, logró su ascenso a la Serie A en la temporada 2024-2025, luego de varios años en distintas categorías.

44 Goles se marcaron ayer en laChampions

El club, que juega de local en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, ha participado en 14 temporadas de la Primera División italiana, pero su mejor resultado fue el cuarto puesto en la temporada 2025-2026, que le sirvió para clasificarse por primera vez a la Liga de Campeones de Europa.

El palmarés del Como se limita a tres títulos de la Serie B de Italia (1948-49, 1979-80 y 2001-02), además de dos coronas de la Serie C (1967-68 y 2020-21) y un campeonato de la Serie D (2018-19).

Entre otros resultados destacados, el Real Madrid visitó al AEK Atenas en la jornada 4 de la Champions League, donde el equipo merengue tuvo que pelear hasta el último minuto para llevarse los tres puntos en Grecia, al imponerse por 3-2 en la cancha del Allwyn Arena.

El marcador no tardó en abrirse, fue en el minuto 12 cuando los locales aprovecharon la débil marca del conjunto blanco. Aboubakary Koita encaró a Marc Cucurella, se quitó al lateral español y sacó un potente remate al primer poste de Thibaut Courtois para inaugurar el electrónico.

El héroe de los merengues entró al campo en el minuto 67, Federico Valverde. El Halcón uruguayo sacó un potente remate desde fuera del área para sorprender a Alberto Brignoli, quien no pudo hacer mucho para evitar la caída de su marco en el tiempo de compensación. Así, los blancos terminaron llevándose el encuentro.

Los merengues también necesitaron una reacción tardía para vencer 4-3 a la Roma el mes pasado, con una ráfaga de tres goles en los últimos 10 minutos, incluido el tanto del triunfo a los 90 minutos, por cuenta de Antonio Rüdiger.

En otros resultados, el Manchester City y el Leipzig regalaron uno de los mejores partidos de la tarde, con cinco goles en los 90 minutos y cuatro de ellos en la parte complementaria. El equipo de Enzo Maresca se quedó con la victoria gracias a los goles de Enzo Fernández y Erling Haaland, además del autogol de Castello Lukeba al minuto 37.

El Borussia Dortmund terminó con el invicto del Real Betis en la Champions League al derrotar al conjunto español 2-1 como local. Álvaro Fidalgo no fue convocado para el compromiso en el Signal Iduna Park.