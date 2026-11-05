Zverev arranca reinado en la ATP con derrota

El ciclo de Alexander Zverev como número 1 del tenis varonil comenzó ayer con una derrota por parciales de 7-6 (5), 6-2 ante Lorenzo Musetti en la segunda ronda del Masters de París.

También quedó eliminado Novak Djokovic. El dueño del récord del torneo, con sus siete títulos, sucumbió 2-6, 6-3, 6-3 ante Rinky Hijikata, un australiano que sorteó la fase de clasificación.

Carlos Alcaraz evitó problemas de ese tipo y fue de menos a más para vencer 7-6 (4), 6-3 a Alex Michelsen.

Zverev ascendió al primer puesto del ranking el lunes pasado, coronando una gran temporada en la que conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam de su carrera en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

A pesar de jugar en una pista rápida bajo techo que se adapta a su saque y a sus golpes agresivos desde el fondo, el alemán se mostró desacertado ante Musetti. El impredecible italiano selló la victoria con un ace en un duelo desigual en el que conectó más golpes ganadores (29-25) y cometió menos errores no forzados (12-21) que Zverev.

El Dato: Alexander Zverev reina el ranking de la ATP con 9 mil 550 ​puntos, Jannik Sinner es segundo con 9 mil 450 unidades y en el tercer puesto se encuentra Alcaraz.

El argentino Tomás Etcheverry y el peruano Ignacio Buse cantaron victoria ante oponentes situados entre los 10 mejores del ranking por primera vez en sus carreras.

Etcheverry doblegó 7-6 (2), 6-3 al australiano Alex de Miñaur (octavo preclasificado) y se las verá ahora con Hijikata. Buse superó 6-4, 6-4 al ruso Daniil Medvedev (cuarto preclasificado) y su siguiente rival será el portugués Nuno Borges.

En otros partidos de segunda ronda, Frances Tiafoe (séptimo cabeza de serie y tres veces semifinalista del US Open) desperdició cuatro puntos de partido en la derrota 6-3, 1-6, 7-6 (9) ante el francés Quentin Halys.

La derrota de Frances Tiafoe aseguró la presencia de Arthur Fils para las Finales ATP, el torneo de fin de temporada con los ocho mejores del año. Es el primer francés que se clasifica a la cita desde Gael Monfils en 2016.

19 Torneos ha jugado Zverev

26 Títulos presume el alemán en su carrera

Carlos Alcaraz, quien con 23 años ya acumula siete títulos de Grand Slam, amplió su racha de triunfos a seis partidos y se enfrenta al italiano Matteo Berrettini en la próxima ronda. El español es el favorito por el campeonato.

“Creo que lo he hecho todo muy, muy bien, muy correcto y sobre todo he estado fuerte cuando las dificultades han venido y las he sabido solventar de una manera muy buena”, dijo Alcaraz, quien llegó a París tras obtener su cuarto título de la temporada en Viena.

Novak Djokovic parecía tener el control, pero el décimo cabeza de serie perdió tres juegos seguidos a partir del 3-3 en el segundo set. Recrimina a su equipo al inicio del tercer set y cedió su servicio en el séptimo juego. El ganador de 24 títulos de Grand Slam volvió a sufrir un quiebre y perdió el partido cuando su revés se fue afuera.

El astro serbio necesitaba alcanzar las semifinales para tener opciones de clasificarse a las Finales ATP de fin de temporada, que se disputarán este mes. Sólo quedan dos plazas para el torneo del 15 al 22 de noviembre en Turín.

El alemán afirmó que debió haberlo hecho mucho mejor en una cancha tan rápida, adecuada para su juego agresivo de golpes, pero sabe que quedó a deber en el momento importante.

“La cancha estaba muy, muy rápida”, comentó. “De hecho, creo que ésta es la cancha que debería ser”.