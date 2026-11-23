Prisca Awiti, quien logró para México una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció su retiro del deporte, esto luego de que confesó que no encontró la motivación necesaria para afrontar el proceso hacia Los Ángeles 2028.

“Ha sido una decisión difícil, pero me retiro del deporte de alto rendimiento. Lo pensé mucho y siento que después de París fue complicado volver a encontrar la motivación para buscar ese oro que me faltó. La verdad, ya no quería”, reveló Prisca Awiti en entrevista con ESPN.

🚨 PRISCA AWITI ANUNCIA SU RETIRO EN SPORTSCENTER



La judoca mexicana que conquistó una medalla de plata en París 2024, reveló en ESPN que se retira del profesionalismo.



Ya no encontraba motivación y sentía que hacía el deporte para los demás y no para ella 🥹 pic.twitter.com/HVwJ8DHyty — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 23, 2026

Prisca Awiti admite que fue una decisión complicada

La judoca mexicana reconoció que la decisión de retirarse no la tomó de un momento a otro, y que lo más complicado fue sentir que había fracasado, pero siempre tuvo el apoyo de sus familiares y amigos.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Mikel Arriola agradece a Claudia Sheinbaum y a Rommel Pacheco su apoyo para traer a México el Mundial Femenil 2031

“No fue cosa de un día. Poco a poco me di cuenta de que ya no era feliz. Lo más difícil fue hablarlo con mi familia y mis amigos; sentía que les estaba fallando. Logré algo increíble y aun así llegué a sentir fracaso, algo que fue complicado de procesar. Nadie me hizo sentir mal, al contrario, todos me apoyaron y eso fue un gran alivio”, indicó Prisca Awiti.

La trayectoria de Prisca Awiti

Formada académicamente en Ciencias del Deporte por la Universidad de Bath, en Inglaterra, Prisca Awiti tomó la decisión de representar a México en competencias internacionales en el 2017 y, cinco años después, estableció su residencia en el país, fortaleciendo su vínculo con sus raíces maternas, originarias de León, Guanajuato.

A lo largo de su carrera, Prisca Awiti construyó un importante palmarés internacional. En 2021 y 2023 cosechó la plata en el Campeonato Panamericano de Judo, mientras que en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 conquistó el bronce, resultados que consolidaron su presencia entre las principales exponentes del continente en el judo.

EVG