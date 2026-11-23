Mikel Arriola envió un mensaje a Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco por su apoyo para traer a México el Mundial Femenil 2031.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), mandó un mensaje de agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Conade, Rommel Pacheco, por el apoyo brindado para que México fuera elegida como uno de los cuatro anfitriones del Mundial Femenil 2031.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por todo el apoyo que nos dio para lograr este objetivo, así como con la Conade, que lidera Rommel Pacheco, que siempre nos acompañó en la presentación de la candidatura”, fue el mensaje que el titular de la FMF envió desde Zúrich, Suiza, donde se realizó el Congreso Extraordinario de la FIFA en el que también se revelaron las sedes para el Mundial Femenil 2035.

🇲🇽⚽ ¡EL MUNDIAL FEMENIL 2031 LLEGA A MÉXICO!@mikelarriolap agradeció a la presidenta @claudia_shein, a la CONADE y a @rommel_pacheco por su respaldo para hacer posible este acontecimiento.



Junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, ¡nos vemos en 2031! 💚#MundialFemenil pic.twitter.com/khL6kKHyYt — CONADE (@conadeoficial) November 23, 2026

“Muchas gracias y esperamos que esto sea un gran acontecimiento para nuestro país”, concluye el mensaje de Mikel Arriola hacia Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco.

Los otros anfitriones del Mundial Femenil 2031

Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica serán los otros países sede durante el desarrollo del Mundial Femenil 2031, que será el undécimo en la historia y el primero con la participación de 48 selecciones.

La Unión Americana recibiría juegos del torneo en 14 estadios, México en cuatro, mientras que Costa Rica y Jamaica solamente en uno.

Los Estadios Azteca, BBVA, Corona y AKRON serían los cuatro de México que albergarían encuentros durante la celebración del Mundial Femenil 2031.

México recibe por segunda vez un Mundial Femenil

El Mundial Femenil 2031 será el primero avalado por FIFA que reciba México, pero el segundo en la historia luego del que acogió en 1971.

El de 1971 significó el segundo certamen de este tipo, pero no fue oficial, como tampoco el de Italia celebrado en 1970. Sin embargo, nuestro país tuvo la oportunidad de acoger el certamen.

Argentina, Italia, Dinamarca, Inglaterra, Francia y México fueron las seis selecciones participantes en aquel Mundial Femenil de 1971, en el que el Tricolor acabó subcampeón tras caer a manos de Dinamarca en la final.

EVG