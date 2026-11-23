México será uno de los cuatro coanfitriones del Mundial Femenil 2031.

México será una de las sedes del Mundial Femenil 2031, evento que organizará de manera conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Sin embargo, todavía no se sabe con exactitud cuántos partidos del torneo se realizarán en nuestro país.

Los Estadios Azteca (CDMX), BBVA (Monterrey), Corona (Torreón) y AKRON (Guadalajara) serán los que reciban los cotejos del magno certamen futbolístico que se realicen en territorio nacional.

A historic moment for women’s football across our region!



Concacaf President Victor Montagliani congratulates Costa Rica, Jamaica, Mexico, and the United States on being selected to host the FIFA Women’s World Cup 2031.



The first-ever 48-team edition, hosted across four… pic.twitter.com/rfbyTKAaAu — Concacaf W (@ConcacafW) November 23, 2026

Diversos reportes de prensa indican que los inmuebles mexicanos podrán acoger compromisos correspondientes a la etapa de grupos y a la ronda de eliminación directa, posiblemente de la fase de cuartos de final o incluso la gran final del Mundial Femenil 2031.

¿Cuántos partidos habrá en el Mundial Femenil 2031?

El Mundial Femenil 2031 será el primero en el que se lleven a cabo 104 encuentros, esto debido a que participarán 48 selecciones, como ya ocurrió con el varonil a partir de la edición del 2026.

Será más adelante cuando se dé a conocer el reparto exacto de duelos por sede y países anfitriones. Se espera que Estados Unidos sea el que más duelos reciba por su capacidad e infraestructura.

Las fechas previstas para el Mundial Femenil 2031 son a partir de mediados de junio y hasta finales de julio de dicho año.

México será coanfitrión del Mundial Femenil FIFA 2031. pic.twitter.com/5iaJF7gvZN — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 23, 2026

México recibe por segunda vez un Mundial Femenil

Por segunda ocasión en la historia, y primera desde 1971, México será anfitrión de un Mundial Femenil de la FIFA.

Si bien el de 1971 no fue reconocido por la FIFA, fue el primer Mundial Femenil organizado por México, aquella vez en solitario y con la participación de seis equipos.

México terminó subcampeón en aquella edición luego de sucumbir 3-0 a manos de Dinamarca en el partido por el título, el cual se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

Sinn embargo, el primer Mundial Femenil reconocido de forma oficial por la FIFA fue el que tuvo lugar en China en 1991, cuando Estados Unidos ganó su primero de cuatro trofeos que presume hasta el momento para ser la selección con más títulos en la historia de la competencia.

EVG