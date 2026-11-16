Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana Femenil que busca el pase al Mundial 2027

La Selección Mexicana tiene un reto importante ante Haití para buscar su pase a las semifinales de la Concacaf W Championship y su boleto a la Copa del Mundo 2027. El entrenador Pedro López presentó su convocatoria de 23 futbolistas que concentraran en los próximos días.
El conjunto Tricolor tuvo dos partidos de preparación en octubre ante Jamaica, uno lo perdió 4-3 y en el segundo consiguió la victoria 3-1 en la cancha del Estadio La Corregidora. En caso de que México derrote a Haití en los cuartos de final, conseguirá automáticamente su boleto para el Mundial Femenil Brasil 2027.
Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil
Pedro López presentó su convocatoria de 23 futbolistas para enfrentar a Haití. Las mejores jugadoras del momento están dentro de la lista y buscarán regresar a la Selección Mexicana a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.
Porteras
- Blanca Félix - Chivas
- Esthefanny Barreras - Pachuca
- Itzel Velasco - América
Defensas
- Aaliyah Farmer - Chicago Stars
- Alexandra Godínez - Monterrey
- Ana Mendoza - Pumas
- Kenti Robles - Pachuca
- Kimberly Rodríguez - América
- Nicolette Hernández - Boston Legacy
- Reyna Reyes - Portland Thorns
Mediocampistas
- Alexia Delgado - Tigres
- Alice Soto - Monterrey
- Karla Nieto - Pachuca
- Maricarmen Reyes - Tigres
- Nancy Antonio - América
- Rebeca Bernal - Manchester United
Delanteras
- Charlyn Corral - Pachuca
- Diana Ordóñez - Tigres
- Jacqueline Ovalle - Orlando Pride
- Jasmine Casarez - Chivas
- Kiana Palacios - Utah Royals
- Montserrat Saldívar - América
- Scarlett Camberos - América
El compromiso ante Haití se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre del 2026 en la cancha del Texas Health Mansfield Stadiumen en la ciudad de Mansfield, Texas. Será un compromiso de vida o muerte para las dirigidas por Pedro López.
DCO