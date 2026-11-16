Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana Femenil que busca el pase al Mundial 2027

La Selección Mexicana tiene un reto importante ante Haití para buscar su pase a las semifinales de la Concacaf W Championship y su boleto a la Copa del Mundo 2027. El entrenador Pedro López presentó su convocatoria de 23 futbolistas que concentraran en los próximos días.

El conjunto Tricolor tuvo dos partidos de preparación en octubre ante Jamaica, uno lo perdió 4-3 y en el segundo consiguió la victoria 3-1 en la cancha del Estadio La Corregidora. En caso de que México derrote a Haití en los cuartos de final, conseguirá automáticamente su boleto para el Mundial Femenil Brasil 2027.

¡Un sueño que nos une a todas y todos! ✨🇲🇽



🗒️ Ellas son las 23 convocadas por 🫡Pedro López para representar a México en esta Fecha FIFA en el 🏆Concacaf W Championship.



Porque cuando juega México, jugamos todas y todos. 🫂 Su apoyo, su voz y su pasión también son parte de… pic.twitter.com/sMRQGFURvv — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 16, 2026

Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil

Pedro López presentó su convocatoria de 23 futbolistas para enfrentar a Haití. Las mejores jugadoras del momento están dentro de la lista y buscarán regresar a la Selección Mexicana a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.

Porteras

Blanca Félix - Chivas

Esthefanny Barreras - Pachuca

Itzel Velasco - América

Defensas

Aaliyah Farmer - Chicago Stars

Alexandra Godínez - Monterrey

Ana Mendoza - Pumas

Kenti Robles - Pachuca

Kimberly Rodríguez - América

Nicolette Hernández - Boston Legacy

Reyna Reyes - Portland Thorns

Mediocampistas

Alexia Delgado - Tigres

Alice Soto - Monterrey

Karla Nieto - Pachuca

Maricarmen Reyes - Tigres

Nancy Antonio - América

Rebeca Bernal - Manchester United

Delanteras

Charlyn Corral - Pachuca

Diana Ordóñez - Tigres

Jacqueline Ovalle - Orlando Pride

Jasmine Casarez - Chivas

Kiana Palacios - Utah Royals

Montserrat Saldívar - América

Scarlett Camberos - América

El compromiso ante Haití se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre del 2026 en la cancha del Texas Health Mansfield Stadiumen en la ciudad de Mansfield, Texas. Será un compromiso de vida o muerte para las dirigidas por Pedro López.

DCO