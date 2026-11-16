Así fue la jugada en la que murió el futbolista Abel Núñez

El nombre del joven futbolista Abel Núñez se hizo viral a raíz de que se dio a conocer que murió por recibir un pelotazo durante un partido de las ligas inferiores en Argentina este 15 de noviembre.

¿Hay video del pelotazo de Abel Núñez?

El trágico episodio ocurrió durante un partido de divisiones inferiores del fútbol argentino entre el Fútbol Club Ezeiza y el Deportivo Muñiz, disputado en el predio La Sonia. Cabe mencionar que de momento, no ha habido videos que muestren lo ocurrido.

El desarrollo del encuentro transcurría de manera habitual en el marco de un trámite muy disputado en mitad de cancha. La jugada fatal se desencadenó cuando un defensor del equipo rival se vio presionado por la marca y, en un intento desesperado por alejar el peligro de su área, realizó un despeje defensivo con fuerza.

Debido a la corta distancia, calculada por testigos presenciales en apenas cuatro o cinco metros, el balón salió con una gran velocidad, sin dar tiempo a reacción por parte de Abel Núñez.

La pelota, que no alcanzó a tomar altura, impactó de lleno y de manera seca contra la cabeza del joven, por lo que de inmediato perdió la noción y cayó desplomado al césped sin mostrar signos de reacción.

De inmediato, los futbolistas de ambos equipos advirtieron la gravedad de la situación y solicitaron desesperadamente el ingreso del cuerpo médico, constatando sobre el terreno que el juvenil presentaba serias dificultades para respirar.

⚽ ¿Quién era Abel Núñez? Conoce su edad y el equipo en el que jugaba.https://t.co/yOrMYLoybV — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 16, 2026

Ante la falta de una ambulancia estipulada en el predio, allegados y miembros de la delegación decidieron trasladarlo de urgencia en una camioneta particular hacia un centro de salud cercano.

Ya en el hospital, los estudios confirmaron que el fuerte impacto le había provocado una severa fractura de cráneo y un sangrado interno. Aunque fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, su cuadro neurológico no mejoró y, tras agonizar durante el fin de semana, se confirmó su lamentable fallecimiento, generando profunda conmoción en todo el deporte argentino.

¿Quieres saber más?

¿Qué edad tenía Abel Núñez y en qué equipo jugaba?

Muere futbolista de 16 años de los Piratas de Veracruz; esto se sabe AL MOMENTO

¿De qué murió Carlos Babington, el ícono del futbol argentino?