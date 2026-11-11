¿De qué murió Carlos Babington, el ícono del futbol argentino?

El mundo del futbol argentino está de luto, pues el futbolista Carlos Babington perdió la vida este 11 de noviembre a los 77 años de edad, y la noticia fue confirmada por el Club Atlético Huracán.

Este miércoles el Club Atlético Huracán compartió una terrible noticia para su afición, pues confirmaron que falleció el campeón de 1973, Carlos Babington, y enviaron sus abrazos y condolencias a familiares, amigos, y seres queridos.

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino” se lee en la publicación.

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.



Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso… pic.twitter.com/Rq8hG8kI5t — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026

A las publicaciones del fallecimiento del ícono del futbol se unió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes compartieron una fotografía expresando “su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/VQLlAIAKlg — AFA (@afa) November 11, 2026

El Junior FC S.A. de Barranquilla compartió una imagen reconociendo la trayectoria del mediocampista, a quien despidieron por ser “un jugador que hizo parte de nuestra historia y que siempre guardó un especial recuerdo de su paso por Barranquilla”.

Sobre la causa de muerte de Carlos Babington, se presume que la leyenda del futbol, quien disputó más de 300 partidos en el Huracán, perdió la vida en su domicilio mientras dormía.

¿Quién era Carlos Babington?

Carlos Alberto Babington nació el 20 de septiembre de 1949 en Buenos Aires, Argentina, y es conocido por haberse desempeñado dentro del mundo del deporte como futbolista, entrenador y dirigente deportivo.

Desde 1969 comenzó su paso dentro del futbol profesional, jugando en equipos como el Huracán, SG Wattenscheid 09 de Alemania, Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos, y el Junior de Colombia.

Como director técnico, profesión que desempeló desde 1986 hasta el 2003, estuvo a cargo del Club Platense, Club Atlético Banfield, Racing Club, River Plate, León Fútbol Club (México), Chacarita Juniors y el Huracán.

La Fundación Museo Rojiblanco M.L.M. lo recordó por ser un “jugador excelso, elegante y de mucha clase, que desde el primer partido demostró toda su calidad, fue el 10 que comandó aquel “equipo de los 100 goles” y que no fue campeón por .75 de diferencia en bonificación”.

Luto en el Juniorismo



Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de "El Lord" Carlos Babington, subcampeón con @JuniorClubSA 1983.



Jugador excelso, elegante y de mucha clase, que desde el primer partido demostró toda su calidad, fue el 10 que comandó aquel "equipo de… pic.twitter.com/3X6j0czRCG — Fundación Museo Rojiblanco M.L.M. (@FunMuseoMLM) November 11, 2026

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