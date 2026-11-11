Muere futbolista francés de 22 años tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento

El mundo del futbol se encuentra de luto luego que se diera a conocer que Wanis Honsor, un futbolista francés de 22 años, falleció tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC. El futbolista se sintió mal durante la práctica y no sobrevivió.

El FC Rouen, equipo en donde Wanis Honsor se formó como jugador profesional, informó de la lamentable noticia en sus redes sociales con un mensaje en donde despiden a su exelemento. “El FC Rouen 1899 presenta sus más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos”, dice.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️



Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC.



Formé au… pic.twitter.com/B5H1xtbMr3 — FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026

“Wanis Honsor nos ha dejado a los 22 años. El FC Rouen 1899 ha recibido esta mañana con gran tristeza la noticia del fallecimiento repentino de Wanis Honsor, víctima de un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC”, inicia el mensaje en redes sociales.

Honsor se formó en el FC Rouen 1899. Visitió la camiseta roja en varias categorías juveniles y después en el filial, Wanis había disputado tres partidos con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, marcando un gol en el estadio Diochon.

Wanis Honsor fue un futbolista francés que pasó por clubes como el FC Rouen 1899, el Saint-Denis FC y el FC Flers. Se sabe poco sobre su vida, pero tendría una pareja.

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