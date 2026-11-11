Kimi Antonelli cumple su promesa por ser campeón de la F1 e impresiona a todos en Mercedes con su nuevo look (VIDEO)

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 tras terminar en el tercer lugar del podio del Gran Premio de México 2026 y además recientemente celebró el título de constructores con Mercedes y para festejar se pintó el cabello de verde, blanco y rojo.

El volante de Las Flechas Plateadas llegó a Brackley, sede de Mercedes AMG F1, en donde sorprendió a todo mundo al aparecer con el cabello pintado con los colores de la bandera de Italia. “No tengo palabras”, dijo el Team Principal, Toto Wolff, cuando vio a Antonelli.

Kimi did it. He actually did it 🇮🇹 🤣 pic.twitter.com/QjG4NXI2iQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2026

“Kimi lo hizo. De verdad lo hizo”, escribió Mercedes en un video compartido en sus redes sociales en donde mostraron el momento en el que Kimi llega a la base del equipo y demuestra su cabello de colores. En el mismo metraje se puede ver la reacción de Toto Wolff y de George Russell, coequipero del italiano.

“Gracias, disfruten el momento”, dijo Antonelli para todos los trabajadores de Mercedes que estaban en la celebraciones del equipo por conquistar el campeonato de pilotos y de constructores. “Chicos, no juzguen mi cabello, lo tuve que hacer esta maña”, agregó.

Celebrating like World Champions with our Brixworth team-mates 🏆🙌 pic.twitter.com/4thzZpxsBJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2026

Mercedes se conquistó su noveno campeonato de la F1 gracias a que sus pilotos terminaron en la quinta y cuarta posición del Gran Premio de Brasil. Después de cinco años Las Flechas Plateadas celebraron un título tanto de pilotos como de constructores en la misma campaña.

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con 20 años y rompió una larga sequía de 73 años sin que pilotos de Italia ganaran la máxima categoría del deporte motor.

Our boys, at Brixworth 💙🩵 pic.twitter.com/opQmsBTcrL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2026

La última vez que un volante italiano fue el campeón de la F1 ocurrió en la temporada 1952 y 1953 con Alberto Ascari convirtiéndose en bicampeón. Después de eso, los pilotos de la azzurra no volvieron a figurar como mandamás de la máxima categoría del automovilismo, hasta que llegó Andrea Kimi Antonelli al asiento de Mercedes.

Las celebraciones del equipo campeón de la F1 incluyeron un desfile en donde Kimi, Russell y Wolff caminaron junto a trabajadores de Mercedes, les extendieron la mano y se tomaron fotos. También hubo botellas de champagne, confeti con los colores de la escudería y música.

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