Mercedes campeón de la F1 después de 5 años

El Gran Premio de Brasil llegó a su fin con la victoria de Lando Norris tras las 71 vueltas que se disputaron en el circuito de Interlagos. El piloto de McLaren no tuvo una tarea sencilla en São Paulo, ya que la carrera fue complicada para toda la parrilla por las condiciones climáticas que se presentaron antes de que se apagara el semáforo.

Kimi Antonelli se convirtió en campeón de la F1 con su tercer lugar en el Gran Premio de México y una carrera más tarde la escudería Mercedes se proclamó ganadora del Campeonato de Constructores gracias a los resultados del piloto italiano y su coequipero George Russell en la competencia, al terminar en la quinta y cuarta posición, respectivamente.

Mercedes vuelve a estar en lo más alto de la Fórmula 1 con su título este año gracias a Andrea Kimi Antonelli y George Russell arriba de los monoplazas del equipo británico. Después de cinco años Toto Wolff y compañía vuelven a celebrar un título tanto de pilotos como de constructores en la misma campaña.

TE RECOMENDAMOS: Futbol mexicano Así se jugaría la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX AL MOMENTO

Toto Wolff consiguió su noveno título del Campeonato de Constructores con Mercedes igualando a Frank Williams como los directores más laureados de la F1. ı Foto: Reuters

Andrea Kimi Antonelli fue uno de los mejores volantes en la largada. El italiano rebasó muy fácil a Lando Norris, el poleman en Brasil, para quedarse con el primer puesto de la contienda desde la vuelta inicial, aunque tiempo después comenzó a tener problemas con su monoplaza por los que se quejó en repetidas ocasiones en la radio.

El mejor volante de la carrera fue Max Verstappen. El neerlandés salió desde la posición 21 de la parrilla y en la primera vuelta logró sobrepasar a 10 rivales para ponerse en el top 10 del Gran Premio de Brasil y poco a poco se fue metiendo entre los primeros puestos para subirse al podio en Brasil.

Lamentablemente para Cadillac continúan los problemas con sus monoplazas. Valtteri Bottas nunca pudo salir de los pits para disputar la carrera en Interlagos por un problema en una tuerca en sus neumáticos.

Fue un gran fin de semana para Brasil, tuvieron campeón, Lando Norris ganó y se confirmó que la carrera en Interlagos se mantendrá en el calendario del Gran Circo durante cinco años más, así que la F1 visitará Sudamérica hasta 2031.

La carrera inició y terminó con lluvia, unas condiciones que casi siempre se hacen presentes en Interlagos, lo que ocasionó que los pilotos entraran a pits más de dos veces en la carrera para cambiar los neumáticos de lluvia a lisos y después volver a poner las gomas para el agua.

La siguiente carrera será en Las Vegas el próximo sábado 21 de noviembre.

Lewis Hamilton inició su carrera número 400 en cuanto el semáforo en Interlagos se apagó. El siete veces campeón de la Fórmula 1 alcanzó ese hito en el Gran Premio de Brasil, donde tiene un número muy grande de seguidores.

El piloto de Ferrari, de 41 años, se une a un club que solamente tiene otro integrante: su excompañero de equipo Fernando Alonso, de 45 años, quien ahora está en Aston Martin y suma más de 430 Grandes Premios en su carrera.

Lewis Hamilton, el primer piloto de color en competir en la Fórmula 1, comenzó su carrera profesional en 2007 con McLaren. Alcanzó el hito en la misma carrera en la que ganó su primer título en 2008 de manera dramática frente al favorito local Felipe Massa.

La primera carrera de Lewis Hamilton en el Gran Circo fue en 2007 cuando disputó el Gran Premio de Australia con McLaren, su GP 100 fue en Alemania, el 200 lo consiguió en Bélgica, el número 300 ocurrió en Francia en 2022 y cuatro años después llega a 400 citas dentro del Gran Circo.

Los dos pilotos locales tuvieron una carrera decepcionante frente a los aficionados brasileños. Gabriel Bortoleto, de Audi, terminó 16, y el novato de Haas, Rafael Câmara, fue 20. Mientras que Checo Pérez cruzó la meta en la decimoctava posición de la parrilla. Restan pocas carreras para que termine el campeonato.

PODIO BRASIL