Los Diablos Rojos remontan de nuevo

Bruno Fernandes y Joshua Zirkzee, después de uno de los tantos de ayer.

Manchester United lo hizo de nuevo. El equipo encajó dos goles en los primeros cuatro minutos ante el Aston Villa en la Premier y se colocó abajo 4-2 al entrar al tiempo añadido del segundo tiempo antes de remontar para empatar 4-4 en otra noche de caos en Old Trafford.

Los suplentes Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu desataron una fiesta dentro del icónico estadio con su rescate tardío después de que los aficionados habían estado en un ánimo amotinado, realizando más protestas contra los dueños del club.

Queda por ver si esto ha aliviado lo suficiente la presión sobre el entrenador Michael Carrick después de la victoria de remontada contra la Roma a mitad de semana en la Liga de Campeones .

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El 20 veces campeón inglés llega al parón internacional en el puesto 18 de la clasificación y en zona de descenso con apenas una victoria en 10 partidos. La racha sin ganar en liga se extendió a ocho.

“No me gusta la situación en la que estamos, no me gustan los resultados que hemos tenido, pero definitivamente podemos hacer algo al respecto”, dijo Carrick a Sky Sports.

Incluso después de otra remontada emocionante, la posición de Carrick sigue siendo incierta, todavía busca su primera victoria de liga desde el 30 de agosto.

Después, insistió desafiante en que no se marchará pese a una campaña tan problemática, que ya era el peor inicio del club desde la temporada 1986-87.

“Eso no va a pasar”, dijo. “Entendemos la situación. No hemos ganado suficientes partidos, pero espero avanzar y seguir”.