Previo a la fecha FIFA, mexicanos hacen gol

Armando González llevaba ocho partidos sin aparecer en el marcador con el Olympiacos, pero él aprovechó minutos que le dio el entrenador Imanol Alguacil para volver a anotar en Europa. En esta ocasión fue el encargado de meter el primer tanto de su equipo en el partido ante el PAOK.

El delantero mexicano ingresó al minuto 56 de tiempo corrido y al 58′ de juego apareció dentro del área para mandar a guardar la esférica tras una gran asistencia de su compañero desde la banda derecha. La Hormiga González por fin pudo marcar el gol que le hacia falta en la liga de Grecia y celebró como Cristiano Ronaldo en una de las esquinas del terreno de juego.

Armando González fue el encargado de abrir el marcador en el partido entre el Olympiacos y el PAOK al entrar de cambio por Marius Mouandilmadji; sin embargo, su equipo no pudo aprovechar la ventaja y dejaron ir la victoria en la pelea por el título de la liga de Grecia.

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El Dato: Mateo Chávez llegó al AZ Alkmaar en junio de 2025 y su primera anotación en Países Bajos llegó el 17 de mayo de 2026 cuando marcó en el empate ante el NAC.

El canterano de las Chivas apareció al minuto 58 de juego para ponerle números al marcador, pero al 71′ de tiempo corrido llegó el tanto del conjunto rival que apagó la fiesta que traían los aficionados en las gradas del Georgios Karaiskakis Stadium.

El compromiso terminó igualado a una diana y el equipo de González dejó ir dos puntos muy importantes en la pelea por el título de Grecia, ya que acumulan siete victorias, dos empates y una derrota; los tiene a cuatro puntos del primer puesto.

Mateo Chávez fue convocado con la Selección Mexicana para disputar los partidos de la Nations League ante Jamaica y el lateral azteca celebró su inclusiónen la lista de Rafa Márquez con un gol en el partido entre el AZ Alkmaar y el Groningen para ser el héroe de su equipo en la victoria. El lateral marcó su segundo tanto de la campaña en Países Bajos.

El jugador mexicano aprovechó un rebote de la defensa dentro del equipo rival para empujar la esférica al fondo de las redes con su botín izquierdo y con ello empatar el marcador en el compromiso. Minutos más tarde, el AZ Alkmaar consiguió una pena máxima para darle la vuelta al marcador en el tiempo de compensación y llevarse los tres puntos en el partido.

El AZ Alkmaar sigue en la pelea por el título de la Eredivisie, pero las tres derrotas que han sufrido en lo que va de la campaña los tienen en la quinta posición de la tabla general en la liga local de Países Bajos con 23 puntos acumulados en 12 jornadas.

El equipo de Mateo Chávez está a tres puntos del primer puesto de la tabla general que es el PSV con 26 puntos, cosecha de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. Si los clubes siguen con este ritmo el campeón podría definirse en la última fecha del torneo.

De igual forma el equipo del mexicano está compitiendo en la Europa League y después de las primeras cuatro jornadas se encuentran en la décimo cuarta posición de la tabla general con seis unidades.

Ambos jugadores repiten en la lista de Rafa Márquez para la fecha FIFA de noviembre, en la que el Tricolor se medirá a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League en busca de meterse al Final Four y conseguir la primera victoria con el técnico michoacano al frente del equipo.