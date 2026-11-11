¿Hugo Sánchez se burla que Henry Martín no fue convocado a la Selección Mexicana? El gesto que desata la polémica

Hugo Sánchez, la máxima leyenda del futbol mexicano, se rió al escuchar que Henry Martín la está rompiendo en la Liga MX y habló sobre la no convocatoria del capitán del América a la Selección Mexicana.

Durante la alfombra roja previa a la Investidura del Salón de la Fama 2026, se le preguntó a Hugo Sánchez qué le parecía el presente de La Bomba, quien no fue incluido en la lista de Rafael Márquez para los partidos ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Hay un delantero que esta temporada la está rompiendo en la Liga MX, Henry Martín, y que no fue llamado ¿Qué te parece?“, fue la pregunta de Récord. Hugo Sánchez no pudo ocultar reirse y dijo con ironía: ”La está rompiendo (dijo mientras se reía) Me suena simpático, pero habrá que preguntarle a Rafa”.

Henry Martín no fue convocado por Rafael Márquez para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica. El seleccionador nacional prefirió llamar a Armando González, Santiago Giménez, Julián Quiñones y Armando León.

La Bomba Yucateca lleva 11 goles en el Torneo Apertura 2026, pero más de la mitad de esas anotaciones son de penalti. Estos números no impresionan a Hugo Sánchez, quien conoce a la perfección cifras verdaderamente impresionantes para un delantero, pues es cinco veces ganador del Trofeo Pichichi, galardón que se entrega al máximo goleador de la Primera División de España.

¡HUGO SÁNCHEZ SE RÍE AL ESCUCHAR SOBRE HENRY MARTÍN!



Al preguntarle por el momento del delantero del América, Hugo no pudo evitar reírse y comentó que eso de que ‘la está rompiendo’ le suena simpático. 😅👀🔥



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¿Quiénes son los delanteros de México ante Jamaica?

Los 11 goles en 16 fechas del campeonato mexicano no fueron suficientes para que Martín regrese a una convocatoria de la Selección Mexicana, que enfrentará a Jamaica con delanteros que juegan fuera del torneo local.

Armando González milita en Grecia, con el Olympiacos, y ha tenido actuaciones constantes. La Hormiga tiene goles esta campaña en la SuperLiga de Grecia, la Copa de Grecia y la Europa League. Otro llamado fue Santiago Gimenez, quien tiene baja producción ofensiva, pero tiene participación constante en el Porto.

Uno que regresa al Tricolor, tras quedar relegado por lesión la convocatoria pasada es Julián Quiñones, quien fue el héroe de México en la Copa del Mundo pasada y con la ausencia de Raúl Jiménez es el nombre fuerte del equipo en el ataque.

Y por último el que le ganó la carrera directa a Henry Martín es Armando León, delantero de 26 años de edad que juega en Croacia. El ariete mexicano emigró a Europa para jugar en Andorra y después dio el salto a una mejor liga. Debutó con León en la Liga MX, pero tuvo pocas oportunidades.

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